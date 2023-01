EXATLON: La “Pantera” Novoa confiesa una impresionante verdad sobre su nombre

Denisse “la Pantera” Novoa siempre anda compartiendo historias con sus fieles seguidores en redes sociales, y esta vez la exconcursante de EXATLON Estados Unidos reveló un detalle que desconocía sobre su nombre.

La exatleta del team Contendientes de EXATLON All Stars, quien es amante de la naturaleza y el mar, se enteró que su nombre, casi que predeterminó ese amor inmenso que tiene hacia el océano.

Así lo dijo la mexicana en una publicación, en la que estaba dando un paseo por el mar, donde contó el descubrimiento que hizo.

Denisse narró que justo fue estando en la llamada “Competencia más feroz del planeta” que descubrió lo que hay detrás de su nombre, y en un idioma que no es el suyo.

“Cuando estaba en exatlon me enteré que mi nombre en turco significa mar 🌊 y que casualidad que justo el mar es mi lugar favorito en el mundo 😍”, comentó “la Pantera” Novoa en su mensaje en Instagram. “Cuál es tu lugar favorito?? Los leo 👀”.

En el clip, la deportista también se vio feliz en el mar y dijo con mucha emoción que “en el mar la verdad que la vida sí es sabrosa”.

Las reacciones de los fans ante el video de los seguidores no se hicieron esperar y muchos seguidores de la atleta emitieron todo tipo de elogios.

“TANTAS ESTRELLAS EN EL CIELO PERO NINGUNA BRILLA COMO TÚ”, “ESTAN LLOVIENDO ESTRELLAS O SOLO TÚ CAÍSTE DEL CIELO??”, “Que preciosaaaaaaaa bebé 😍😍”, comentaron los prmeros televidentes.

“Mi lugar favorito sería al lado tuyo. Pero le tengo miedo a las panteras.😂😂😂😝😝😝

pantera eres Bella ,linda por dentro y por fuera! Mi lugar favorito definitivamente la montaña 🏔️!”, comentó otro fan.

Tras haber sido eliminada de EXATLON All Stars, lejos de mostrarse entristecida o frustrada por no haber podido avanzar a la gran final, la veracruzana confesó sentirse bendecida por haber tenido esa oportunidad y envió este mensaje a sus fans:

“Gracias a todas aquellas personas que estuvieron a mi lado, que me acompañaron cada día detrás de la pantalla, que sufrieron conmigo, y que celebraron cada victoria. GRACIAS por darme el título de “PANTERA”. Fue un placer representar en su maxima expresión lo que es RUGIR con todo el corazón. Cada tiempo fue el necesario para darme cuenta de lo que quería lograr y para entender mi objetivo. Detrás de cada atleta hay una historia, y detrás de cada historia, hay sudor, hay lágrimas, hay sacrificios, hay derrotas y victorias, hay lesiones y rehabilitaciones pero lo más importante de todo es la fuerza y la pasión con la que te levantas día a día para superarte a ti mismo. Hoy siento que el fuego en mi se hace fuerte y más grande, no tengo miedo de seguir y convertirme en él si el reto siguiente así me lo requiere!”.