EXATLON Estados Unidos: Frederik habla sobre Ana Parra: ¡No lo convencía!

Por ahí suelen decir que la primera imagen es la que cuenta, pero la experiencia también muestra que ese comentario popular muchas veces termina siendo desestimado por completo, pues con el paso del tiempo, al conocer mejor a una persona, la imagen que finalmente se elabora es totalmente distinta.

Eso le pasó a Frederik Oldenburg, conductor de EXATLON All Stars, quien confesó que la primera vez que vio a Ana Parra cuando llegó a la quinta temporada del reality de Telemundo, cayó rendido ante la belleza y porte de la atleta, pero no se hizo muchas expectativas sobre lo iba a ser su eventual desempeño en las arenas.

El animador venezolano habló sobre la exreina de belleza colombiana, y con mucha honestidad dijo que no pensaba que fuera a ser tan grandiosa como resultó siendo.

En una charla con Ahoramismo, Frederik hizo mención también sobre otra de las consentidas del programa de televisión y dijo que al contrario de esa atleta, a quien vio como carta fuerte desde el primer momento, Ana le calló la boca tan pronto comenzó a competir.

“Mentalmente por aquí han pasado atletas muy fuertes y poderosas. Por ejemplo, la Pantera, ella es una mujer que desde el principio se le notaba su fortaleza, ella tenía velocidad…. pero Ana… uff… Ana Parra nos sorprendi ó a todos”, dijo el conductor del show. “Ana llegó diciendo: ‘soy modelo’, ‘soy bartender’, pero cuando llegó al área de la puntería, la vimos todos y dijimos: ¿que es esto? ¿es en serio?; Ana es una atleta buenísima”.

Frederik aprovechó la conversación con Ahoramismo y al referirse a la sorpresa que le dio Ana Parra, de paso nombró a otra atleta que le generó un impacto similar.

“Otra que nos sorprendió muchísimo, porque llegó diciendo: ‘soy enfermera y trabajo en emergencias’, fue Wilmarie Negrón (de la quinta temporada); y cuando vimos el brazo que traía esa mujer, la fuerza que traía, quedamos todos así; nos sorprendieron mucho ellas dos (Wilmarie y Ana Parra)”, dijo el conductor de EXATLON All Stars.

Los comentarios de Frederik se suman a los de Chelly, quien se refirió a Ana Parra con la misma sorpresa que le generó ver lo buena atleta que es, que luego se le convirtió en admiración.

Tras su salida del programa, debido a una lesión en la rodilla, Ana Parra se declaró satisfecha y dijo haber dado lo mejor de ella misma.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saqué más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆 fuera acorde a mis esfuerzos. Mi cuerpo no resistió, pero mi mente sabe lo que podia lograr: ‘estoy orgullosa de ti Ana’. Siempre me repetía eso frente al espejo (‘estoy orgullosa de ti Ana’) y hoy lo digo con más orgullo ❤️”, dijo la atleta estrella del team Azul que se ha robado el aprecio y elogios de los televidentes.