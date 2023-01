Ana Parra habla tras eliminación de EXATLON All Stars: “Mi cuerpo no resistió”

Ana Parra se convirtió en la nueva eliminada de EXATLON All Stars, luego de sufrir una lesión en la rodilla que generó todo tipo de dudas y tristeza entre los seguidores de la colombiana.

Y luego de despedirse del programa de Telemundo, la exreina de belleza se refirió a su eliminación y a su paso por el show y aseguró que su cuerpo le jugó una mala pasada.

“Corrí con el corazón y siempre di lo mejor de mi. Saqué más fuerza, me esforcé más, corrí más, grite más y me enfoqué más porque quería que mi recompensa 🏆 fuera acorde a mis esfuerzos. Mi cuerpo no resistió, pero mi mente sabe lo que podia lograr: ‘estoy orgullosa de ti Ana'”, comentó la atleta en un mensaje compartido en su Instagram, donde dijo irse muy orgullosa de ella misma.

“Siempre me repetía eso frente al espejo (‘estoy orgullosa de ti Ana’) y hoy lo digo con más orgullo ❤️”, dijo Ana Parra, agregando que dio lo mejor de ella, aunque haya detractores que incluso piensan que fingió su lesión. “Los que me siguen saben que entrené a diario, me esforcé, aprendí a clavar, a nadar, porque lo que más me importaba era que ustedes que tanto me apoyan vieran una mejor versión de mí y espero lo haya logrado 🙌🏼”, agrego la ingeniera civil.

“Gracias infinitas por todos sus mensajes lo valoro mucho ❤️ Y gracias a ustedes que me ayudaron en mi entrenamiento, no les traje el trofeo pero prometo esforzarme más 🙌🏼 los quiero”, agregó la exreina.

Tras los comentarios de Ana sobre su salida, los seguidores de la ex Contendiente salieron a manifestarle su apoyo y admiración.

“Que Mal Pobre Ana Cuando Esta En Sus Mejores Momentos Le Tiene Que Pasar Algo 😢😢😢Pronta Recuperacion 🔥🔥🔥❤️❤️”, “2 temporadas y 2 lecciones te han alejado el campeonato pero los fanaticos estamos más que orgullosos de ti, supiste representar ese color que amamos. Pronta recuperación, te amamos 😍👏👏👏🙌❤️”, dijeron algunos fans de atleta Azul.

Otro comentó: “No hay otra como tú, serás y seguirás siendo la mejor de todas por mucho tiempo. Espero te recuperes pronto y puedas alcanzar tus sueños en otra oportunidad porque en verdad te lo mereces y de por si, ya eres y seguirás siendo una verdadera campeona”.

“Tan linda Anita, te admiro. Eres lo Maximo, eres una Guerrera. Te deseo lo mejor que venga, muchas bendiciones” y “Ana, sólo Dios sabe el por qué de las cosas, debe tener algo mejor para ti. Lloré por lo que te pasó, entiendo que no está en tus manos. Dios te bendiga y te guarde y te ayude a lograr tus metas en donde quiera que vayas. Estoy feliz por todo lo que lograste”.

