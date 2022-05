Frank de la Cruz confiesa quién en verdad decidió su salida de EXATLON: [Video]

Frank de la Cruz era para muchos el posible campeón de la sexta temporada de EXATLON Estados, y aunque la lesión en su hombro izquierdo terminó evitando que continuara en la competencia ya en la recta final, el exintegrante del equipo de los Azules confesó quien estuvo detrás del fin de sus aspiraciones en el programa.

El piloto dominicano, de 22 años,reveló en diálogo con Frederik Oldenburg, que más allá de la tristeza por no haber podido hacer realidad su sueño de alzar el trofeo de campeón, recibió las decisiones divinas con mucha tranquilidad y comprensión.

“Todo el mundo viene aquí con una meta. Yo me visualizaba levantando ese campeonato, pero por alguna razón, no pasan las cosas. Dios no quiso que fuera así”, manifestó Frank, como puedes oírlo en el video que compartimos a continuación, donde dejó ver su fe religiosa y su entendimiento de que los designios de Dios son sagrados.

En su conversación final en el show, Frank aseguró que tiene claro que será Dios también quien decida quién merece ganar el reality show de Telemundo.

“Y como yo siempre digo: ‘Dios nunca va a poner algo en tu camino que no necesitas’. El que termine levantando ese campeonato, es porque realmente se lo merece y porque Dios quiso que fuera así”, comentó el exintegrante del team Contendientes.

Frank de la Cruz mencionó además que ya estaba consciente de que su sueño podía quedar a mitad de camino y adelantó que debido a su lesión, tendrá que someterse a una cirugía.

“Yo, desafortunadamente ya lo tenía consiente. Yo sabía que según los resultados que recibí de mi equipo médico, mi recuperación requiere operación. Al final yo sé que en la condición que yo estoy, no iba a poder hacer un circuito como yo quiero, como normalmente lo he hecho hasta este punto de la competencia”, comentó el atleta, de quien se rumora podría ahora ir al reality show La casa de los Famosos.

“Me voy con la cabeza en alto. No me siento con ese sentimiento de que pude haber dado un poquito más. Yo sé que cada día que estuve aquí, me lo disfruté, porque cada día fue una experiencia muy dinámica, muy única”, agregó el deportista. “Yo me voy con un orgullo del trabjo que hice aquí. De conocer a estas maravillosas personas, grandes atletas, que literal, me llevaron al límite cada día. Y le deseo todo lo mejor, y los voy a apoyar desde afuera y que gane el mejor, eh”.