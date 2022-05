EXATLON: El público habla de la salida de Frank de la Cruz: ¿Lo querían fuera?

Frank de la Cruz, el dominicano que llegó a la sexta temporada de EXATLON como uno de los grandes favoritos para ganar el reality show de Telemundo, debió despedirse de la competencia en la recta final, no por haber sido eliminado, sino por la lesión en su hombro, que se ha ido complicando, lo que generó mucha tristeza entre sus compañeros y el público en general.

La triste noticia la dio el conductor del programa, Frederk Oldenburg, quien reveló que la situación de salud del piloto de 22 años requiere de tratamiento, por lo que continuar en la competencia no era posible.

“El tiempo de recuperación que necesita tu hombro izquierdo Frank, a estas alturas de la competencia, no es compatible con el formato de la competencia. Hoy el rayo azul, familia Exatlon… ¡Frank, te tienes que retirar de la competencia¡”, aseguró el animador del show. “Sé que es duro, es difíil para todos nosotros. Un atleta que llegó aquí lleno de ilusiones el 17 de enero, y que se tiene que retirar por lesión”.

Y tras conocerse la triste noticia, las redes sociales de EXATLON Estados Unidos han recogido el sentir de los televidentes, quienes tanro Rojos como Azules, han dejado ver que les dolió la partida del llamado Rayo Azul, en circunstancias similares a las que en la quinta temporada vivió Ana Parra, quien se fue también tras lesionarse en la recta final.

“Lamentablemente, Frank simplemente no puede continuar en esta aventura… 🤕🥺 De no haberse lesionado ¿Crees que hubiera llegado a la gran final de #ExatlonEEUU? 🤨”, fue el comentario con el que la cuenta oficial del reality en Instagram, compartió el video del triste adiós de Frank, haciendo que de inmediato los fans del programa reaccionaran con todo tipo de mensajes de frustración y pesar.

“Noooo, no puedo. No soy azul y me dio tanta tristeza…. Jugaba con mucha pasión. Ojalá vuelva en otra temporada! Se merecía llegar hasta la final! Pronta recuperación ❤️”, comentó un fan del programa.

“El siempre lo dio todo! Era todo o nada y creía en el ! 😢😢 triste que no pudiera seguir”, “😢 Que lastima que se nos va el rayo azul, pero que se recupere pronto que Dios lo bendiga donde quiera que vaya! 👏👏👏👏🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵”, “Muy triste, pronta recuperación para ti Frank, eres un campeón” y “Frank, Dios te bendiga. Pronta recuperación. Fuiste tremendo competidor”, agregaron otros seguidores de EXATLON Estados Unidos.

Los fans de Frank de la Cruz, quien irónicamente, con la lesión en su hombro eliminó a su gran amigo Miguel Ángel Espinoza, a quien muchos veían en la final a su lado, dejaron ver que pese al dolor de la partida, tienen como mayor preocupación que el dominicano se recupere pronto.

“Muy lamentable, pero otras oportunidades vendrán, Animo @frankdelacrvz recuperate”, dijo un fan, mientras otros le mandaron mensajes a la producción del show.

“Que exatlon le de buen dinero y CB una indemnización,!!es lo correcto ✅ el dejo todo y con CB mucha pasion y tiene un apoyo de mucho público”, “Si ya estaba lastimado para que lo dejaron jugar otra vez. Ahora se lastimó más 🤷🏼‍♀️” y “Esperemos que nuestro Rayo Azul esté presente en futuras competencias de Exatlon, es@un heroe, es un campeón y a pesar de estar al 100%, debido a su lesión dejó huellas 👣 profundas de Victoria”, dijeron otros televidentes.

“Ay nooooo😭😭😭 llore junto con el😭😭😭😭 desde un principio era mi favorito, nadie era más rápido que el, disfrutaba cuando ganaba y también perdía. Es Único💙”, concluyó una fan más.

Dinos qué piensas de la salida de Frank de la Cruz.