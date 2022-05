Roberto Romano asegura que fue “el Manelyk” de EXATLON: ¿A qué se refiere?

Roberto Romano fue uno de los refuerzos de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos que mejor desempeño tuvo en el reality show, y aunque muy pronto supo ganarse el cariño y los elogios del público y sus compañeros por su tenacidad y los puntos que marcó hasta que fue eliminado, el mexicano confesó que al principio no se sintió del todo bien recibido.

Así lo mencionó el actor de 32 años, en diálogo con Ahoramismo, donde comparó su ingreso a EXATLON Estados Unidos con la llegada de la influencer Manelyk González de “Acapulco Shore al reality de Telemundo “La Casa de los famosos 1”, del que formó parte.

El exintegrante del equipo de los Rojos recordó como estando él en el mencionado show, el ingreso que Manelik causó ampolla al principio, tal como esta vez le pasó a él en EXATLON en calidad de refuerzo.

“Yo entré a Exatlon en la semana 11 y la verdad es que todos llevaban ya un ritmo bastante rápido, bastante ágil. Ya se sabían sus reglas, ya sabían cómo se portaban los demás, la misma producción, y llegué en un momento donde también ya estaban por terminar la temporada. Entonces había mucho estrés, mucha onda de la competencia y me costó un poco acoplarme, pero al final lo logré, y en ese momento dije: ‘entiendo’, porque yo vengo de un reality show donde empecé desde el inicio y a mitad de reality show nos metieron a un integrante nuevo”, aseguró Romano.

“Y pues sí, como que para los que están adentro, te saca de onda. Y lo entendí de ese lado. Entiendo que llegue alguien fresco con la posibildiad de llegar a la final y dije: ‘voy a dar todo lo que esté en mis manos, en cada circuito y me dije: ‘si llego a la final, bien pero si no llego es la experiencia que ya viví. Siento que me pasó lo que pasó con Manelik en la Casa de Famosos. De hecho ella comentó reunidos y nos dijo: ‘como que no me recibieron tan bien eh'”, agregó Roberto Romano.

El exintegrante del team Famosos insistió en que ese sentimiento de los competidores que llevan ya tiempo en los reality shows es totalmente normal, y por ello la manera fría con que fue recibido en EXATLON no lo tomó como algo personal.

“Es que cuando llevas tiempo en algo y te meten a mitad de show a alguien que puede llegar al mismo objetivo que has estado luchando ya por meses, pues te saca de onda. Lo comprendí de ese lado. Yo fue el Manelik de Exatlon. Ya había estado del otro lado y lo entendí perfecto. Pero al final conecté bien con todos”, advirtió el deportista.

“Yo pienso que ellos decían ‘igual si gana este y nosotros llevamos aquí tiempo, pero hay que tratarlo bien porque es el nuevo’. Fue una onda tibia, pero solo los primeros dos o tres días, pero al ver que empecé a hacer puntos desde el inicio, pues eso cambió la perspectiva de mucha gente, porque los refuerzos se va casi siempre a la primera semana y quedaron sorprendidos con el trabajo que hice”, concluyó Romano.