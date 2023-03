EXATLON: Erasmo Provenza comparte su historia de amor con una princesa

Erasmo Provenza no solamente supo ganarse el aprecio y la admiración del público de EXATLON Estados Unidos, tras fungir como presentador de las primeras temporadas del reality show de Telemundo, sino que además es reconocido por tener un precioso hogar, al lado del amor de su vida y su pequeño hijo.

Y esta vez, dejando ver que es un hombre encantador y muy detallista, el exconductor de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, aprovechó sus redes sociales para rendir homenaje a su esposa, Vanessa Terán, con motivo del cumpleaños de la influencer. ¡Y vaya de que manera lo hizo!

El venezolano de 39 años sorprendió a su mujer con un bello y emotivo video, en el que mostró paso a paso su historia de amor con la madre de su hijo, que duró 1 minuto.

“¡FELIZ CUMPLEAÑOS, PRINCESA! 🎂 🎁 🎈 Que tu vida siga siendo un carnaval. TE AMO con el alma y gracias por estar siempre ahí. 💥🚨🥰 @vaneteran”, fue el bello comentario con el que Erasmo saludó a su bella esposa.

Las palabras del comunicador pronto encantaron a la homenajeada, quien no pudo resistirse y le devolvió el sentimiento a su esposo.

“Gracias amor, te amo❤️”, dijo Vanessa, quien junto a Erasmo Provenza conforma una bella y sólida pareja.

Los fans de Erasmo se sumaron a los comentarios de felicitación hacia la mujer que hace la vida del venezolano y su hijo Noah, mucho más feliz, pero también elogiaron al animador.

“Muchas bendiciones 🔥👏”, “Felicidades”, “Happy birthday”, “que belleza Erasmo” y “ese hombre es excelente”, fueron algunas de las reacciones de los admiradores del comunicador.

“Hermosa pareja y Muchas Felicidades🙏🙏❤️❤️🍰🥳🎉🇵🇷🇵🇷🇵🇷”, “😍😍😍😍Happybirthday”, “hermosos los dos y Erasmo el mejor presentador de Exatlon”, agregaron otros fans.

Erasmo agregó otra foto junto a su esposa en la que aparecen muy sonrientes y la acompañó con el mensaje: “Happy B-Day babe!!!! I LOVE U AND I’LL LOVE YOU FOREVER AND EVER!!!! 💥😍🎂🎈 @vaneteran”.

La esposa de Erasmo, con quien lleva una larga relación, es instructora de Spinning y coach de volleyball.

En agosto del 2017 junto a Erasmo, Vanessa se convirtió en madre de su hijo Noah, con quien comparte fotos en Instagram.

“Salió a la madre, mi enano: parrandero y juguetón”, dijo el exconductor del reality show de Telemundo.

Dinos que te parece la esposa del comunicador y el hogar que han consolidado.