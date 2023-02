EXATLON: Erasmo Provenza se besa apasionadamente con una mujer: ¿Quién es?

Han pasado ya varias temporadas desde que Erasmo Provenza se fue de EXATLON Estados Unidos, donde fungió como presentador y sus fieles fans no lo olvidan y continúan siguiendo sus paso.

Y esta vez, con motivo del Día de San Valentín, el expresentador venezolano enterneció a sus fanáticos por cuenta de una bella fotografía en la que aparece besando a una preciosa mujer.

“My Valentine’s!!!! 💥😍🥰 ¡TE AMO! @vaneteran”, fue el comentario con el que el exconductor acompañó la imagen, en la que presumió su amor con su esposa, la influencer Vanessa Terán.

Los comentarios no se hicieron esperar y los fans del comunicador les desearon amor del bueno y más de uno los felicitó por tenerse el uno al otro.

“Tan lindos muchos éxito y salud”, “Felicidades ❤️❤️”, “Felicidades ❤️❤️”, “amor puro”, comentaron fans de Erasmo.

El venezolano ha consolidado un precioso hogar al lado de su mujer, quien es instructora de Spinning y trabaja además como coach de volleyball.

Erasmo y Vanessa se convirtieron en padres del pequeño Noah, quien nació en agosto del 2017 y constantemente comparten bellas fotos en familia al lado del pequeño, a quien en un mensaje previo el animador aseguró es la gran felicidad de su casa.

“Salió a la madre, mi enano: parrandero y juguetón”, dijo Erasmo en un vídeo en el que el niño bailaba ‘Gangnam Style’.

El nuevo mensaje de erasmo difiera mucho del publicado el 17 de diciembre pasado, a pocos días de haber cumplido años, donde arremetió contra falsos amigos.

“Hace pocos días cumplí años, 39 años por el pecho, ya estoy a un paso de las cuatro décadas y prácticamente nadie me llamó, nadie me felicitó, solamente mis amistades más cercanas, y por supuesto, los miembros de mi familia. Y me puse a indagar en redes sociales de toda esa gente que en el pasado me felicitaba, y me topaba con mensajes como: ‘te quiero mucho’, ‘te aprecio mucho’ o ‘eres enorme’, ‘eres grande’… esto y lo otro, y toda esa gente hoy brilló por su ausencia”, dijo el presentador.

“Qué quiero decir con esto, que siempre la vida pone las cosas en su lugar y cuando de pronto estás en el cielo, te rodea gente que realmente está contigo por el momento, no por lo que eres en realidad, Hace dos o tres años, yo estaba en una posición distinta, y muchísima gente se me arrimaba, como las remoras (…) mientras mi círculo se reduce más y más, es más la gente que yo valoro día a día”, dijo Erasmo.