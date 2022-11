Telemundo confirma estreno de Exatlon All Stars: ¿Cuándo será la competencia?

Es un hecho. Exatlon All Stars, que reúne a varios de los mejores atletas que han pasado por “las arenas más feroces del planeta” a lo largo de las siete temporadas que lleva al aire el reality show, llegará a la pantalla chica.

Así lo confirmó el programa de televisión, tras semanas de rumores sobre el reencuentro de los deportistas que más han dejado huella en EXATLON Estados Unidos, y aunque por ahora no se han revelado todos los detalles oficiales, el esperado momento ya tiene fecha en el calendario.

EXATLON All Stars se estrenará este próximo lunes 21 de noviembre a las 7:00 p.m/6:00 centro, a través de Telemundo.

Así lo anuncia un comercial de televisión que también ha estado circulando en redes sociales como la cuenta de Team Contendientes USA, que compartió el clip promocional sobre el anuncio del show.

En el comercial, se ven rostros reconocidos como Ana Parra, Denisse la Pantera Novoa y Kelvin Rentería, de ediciones anteriores y Caterine Ibarguen y Azul Grantón, de la actual temporada de EXATLON Mundial.

“Llega la batalla más esperada: Exatlon All Stars“, asegura el comercial que ha generado mucha emoción entre los fans de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, donde además aseguran que “súper atletas de ediciones pasadas regresan de nuevo a las arenas para hacer historia y competirán junto a los finalistas de EXATLON Mundial.

Asimismo, el clip anunció que serán en total 16 los participantes de EXATLON All Stars, pero no revelaron más información sobre cuánto durará la competencia ni cuál será el mecanismo de eliminación.

“Estos 16 héroes lucharán en la más épica de las batallas para ganar el título de Exatlon Estados Unidos All Stars; Lunes 21 de noviembre, 7/6 centro”, concluyó el clip promocional.

NOTICIA IMPACTANTE, ISABEL ELIMINADA, ALEJANDRA EN RIESGO, NUEVOS ALL STARS, EXATLÓN EEUU #7 #ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU #ExatlonEEUU7 2022-11-09T20:00:07Z

“Lo mejor 💙💙 del team Contendiente”, “Con todo!!”, “Que empiece pero ya💙💙🙏🏻🇺🇸🇩🇴🙏🏻💙”, “yayyyyy esooo es lo mejor que pudieron hacer. Thank you 🙏🙏🙏🙏🙏🙏💙❤️”, fueron algunas de las primeras reacciones entre los fans, que dejó la noticia, haciendo que otros hasta pidieran a gritos que incluyan a otros atletas que no se ven en el promocional.

“Que venga Palafox ❤❤❤”, “Sí, sí, sí… los mejor de lo mejor es esos atletas conocidos; emocionantes todos son bienvenidos”, “que venga chelyyy cantuuuuu”, dijeron otros fanáticos del reality show.

El canal de YouTube Madison Entertainment, que fue el primero en revelar que se estaba cocinando EXATLON All Stars, aseguró que la competencia no será una edición completa sino que se trataría solamente de un par de semanas dentro de esta séptima temporada, donde los últimos cuatro finalistas terminarían de sumarse a los equipos.

El canal reveló nombre socmo Briadam Herrera, José Gumps, Ana Parra y Denisse la Pantera Novoa, como parte del show.

La twittera ANN también avivó la emoción, tras publicar una fotografía en la que se aprecia a varios atletas vistiendo las camisetas roja y azul de sus equipos, listos para dar la pelea.

Mientras llega el gran día, se espera que Telemundo haga anuncios oficiales con los detalles del esperado momento que ha alegrado a la fanaticada.

Dinos qué piensas de que EXATLON All Stars esté por comenzar, y dinos si crees que se tratará de una temporada completa o solo una participación corta de choque de circuitos como ocurrió en esta edición entre los equipos de EXATLON Estados Unidos y EXatlon México.