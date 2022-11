EXATLON: ¿Ana Parra lista para Exatlon All Stars?: ¡Entrenó el arma de la puntería!

Desde hace un par de días ha estado corriendo como pólvora la noticia de que finalmente Telemundo estaría haciendo realidad el sueño de muchos televidentes de poder ver juntos en una sola temporada a las grandes estrellas que han pasado por el reality show en las siete ediciones que el programa ha tenido.

Y en medio de las versiones que han circulado sobre la presunta realización del llamado Exatlon All Stars, donde incluso han circulado imágenes de varios atletas consentidos, presuntamente ya en República Dominicana, uno de los nombres que ha saltado al ruedo es el de Ana Parra.

La colombiana sería, según lo dicho por canales de Youtube, como Madison Entertainment, una de las convocadas para regresar a la “Competencia más feroz del planeta”, que no se trataría de una nueva temporada, sino de un equipo, que en esta séptima edición del reality se enfrentaría en unas semanas a los cuatro finalistas que queden en EXATLON Mundial.

Y a juzgar por publicaciones recientes de la propia exreina de belleza en sus redes sociales, Ana estaría entrenando fuertemente para no llegar fuera de base al reality show de Telemundo, y uno de sus mayores trabajos está siendo en los brazos, necesarios para la temida puntería, que la atleta sabe define la mayoría de los circuitos del programa.

“Biceps and triceps workout. A muchas mujeres les da miedo trabajar los brazos para no quedar como un macho 🙄 pero en realidad unos brazos tonificados se ven super lindos y no te va a quitar lo femenina. Tengan en cuenta que es mucho más duro para una mujer crecer músculo, que para un hombre así que sin miedo a trabajar los brazos 💪🏻 un excelente balance es ser fuerte mental, espiritual y físicamente 💋”, comentó la ingeniera civil en una publicación en Instagram, donde reveló consejos para tener brazos fuertes.

En agosto pasado, al cumplirse un año de su salida de EXATLON Estados Unidos, programa del que se fue debido a una lesión en la nariz en pleno circuito semifinal, la colombiana aseguró que el reality fue de las mejores experiencias de toda su vida, de la que aprendió a creer más en ella misma.

“Hace muchos meses que no veía una de mis carreras y justo hoy me encuentro con esta. Semana final, semana número 30, 8 meses disfrutando y sufriendo esta experiencia @exatlonestadosunidos, a tan sólo unos días de volver a ver a mi familia. Recuerdo tanto ese día 🥺recuerdo tanto el sentimiento que me dio al escuchar la voz de

@fredefutbol gritar que pasé a la semifinal, dos inmunidades seguidas. Recuerdo mucho la conversación que tuve con Dios después de haber ganado 🙌🏼 Yo me reía sola “era una risa nerviosa” apenas me estaba dando cuenta que yo, YO, Ana Parra, una persona como cualquiera que le guste el deporte, la eligieron entre miles de personas que aplicaron para competir contra atletas profesionales y sin darme cuenta le metí tanto corazón a esto que pude llegar hasta donde llegue”, dijo Ana.

“Le decía a papá Dios. ‘Señor es en serio? Es en serio lo que está pasando. Yo? “GRACIAS”… No culpo a toda la gente que no tuvo fé en mí al principio porque ni yo la tenía, por eso no me creía lo que estaba pasando. Y por eso doy certeza que no importa lo que tengas enfrente y no importa las habilidades que tengas o no tengas, cuando tú haces algo con el corazón no existe NADA en este mundo que no puedas conseguir (excepto que te abras la frente antes de llegar a la final 🙄)( bromeó 😅)

No te pongas límites ni barreras, si quieres alcanzar el cielo lo puedes hacer solo confía en ti ciegamente 💙”, concluyó.

Dinos si te gustaría ver a Ana Parra compitiendo en EXATLON All Stars y cuál crees que es el mayor talento que llevaría a las “arenas más feroces del planeta”.