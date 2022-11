Ana Parra regresará a EXATLON Estados Unidos: ¿All Stars o próxima temporada?

Desde que comenzó a circular la noticia de que pronto se hará realidad el llamado EXATLON All Stars, que reunirá a estrellas de antiguas temporadas, cada día siguen saliendo a la luz nuevos mensajes que aumentan la expectativa entre los seguidores de EXATLON Estados Unidos.

Aunque todavía no se han confirmado los detalles de lo que sería la participación de atletas de ediciones anteriores en EXATLON Estados Unidos, informes en redes sociales aseguran que pudiera tratarse no de una temporada completa sino de la conformación de un team All Stars.

Y Ana Parra, una de las deportistas más fuertes de la quinta temporada del show, acaba de hacer una especie de confirmación de su participación, a través d eun mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

La colombiana colgó una fotografía en su red social en la que se aprecia luciendo un brazalete de EXATLON del team Azulcon la frase “Yo Puedo”. “Anything is possible if you believe. Los Quiero 💙 #yopuedo”, agregó la colombiana en su publicación.

El anuncio de la deportista de inmediato desencadenó todo un tsunami de comentarios por parte de sus fans, quienes se mostraron muy emocionados con el eventual regreso de Ana a la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

“TeamAna esta es tu revancha y sé que vas a salir campeona, arriba Colombia 😍🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴”, “Mi esposo se va a poner feliz. 😂😂😂😂te admira demasiado. Suerte!!”, “Vámonos Anita no dejes para nadie en la puntería👏”, fueron algunas de las prmeras reacciones que llenaron la cuenta de Instagram de la ingeniera civil.

“Vamos bella Anita, al fin una verdadera guerrera Contendiente! 😍❤️ Ya quiero verte con toda tu garra, pelea, fuerza y belleza y que lo ganes todo! Gran abrazo y besos para vos de este fan Argentino y que te apoya desde siempre en todos tus emprendimientos! 😘💐💙💙💙”, comentó otro fan.

“Ya te queremos ver”, “eres la mejor atleta que ha pasado por EXATLON”, dijeron otros seguidores de la atleta Azul

Tras su salida del reality show debido a una lesión en la nariz, la colombiana hizo una reflexión sobre si cree que le hubiese podido ganar a Norma Palafox en una eventual final.

“Exatlon es algo en donde cualquier persona le puede ganar a cualquier persona. Yo llegué a un punto en que nunca me imaginé que pudiera haber llegado allí, y si llegué allí, siento que es porque había talento. En una final todo puede pasar”, comentó la exreina de belleza. “Son muchas cosas en juego, no solamente es que seas rápido, que tengas mucha resistencia, que tengas la mejor puntería. También se maneja mucho la presión, los nervios, los sustos. Así que es un juego de cosas impresionante y Palafox es una mujer completemante fuerte. Es una de las mejores atletas, así que no sé (si le hubiese podido ganar)”.