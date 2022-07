Seguidores de EXATLON hablan de nueva reportera: ¿Qué dicen los fans?

Chelly Cantú no solamente saltó a la fama entre los seguidores de EXATLON Estados Unidos tras ganar la primera temporada del reality de Telemundo, sino además con su rol de reportera en varias ediciones del programa.

Y aunque la mexicana cuenta con un batallón de fans que la admiran y la aplauden por el toque que pone en sus entrevistas con los atletas en el reality de Telemundo, para nadie es un secreto que en redes sociales hay otros que quisieran ver un relevo en ese rol.

Así se notó en la página de Ahoramismo.com en Facebook sobre el reality, donde a la pregunta de a quién les gustaría ver en la reportería del programa junto a Chelly, hubo quenes lanzaron nombres conocidos para acompañar a la exgimnasta olímpica, pero de plano hubo otros que pidieron reemplazar el rostro de Chelly y llegar con caras nuevas.

Llamó especial atención saber que los fans de EXATLON Estados Unidos tienen en mente a guerreras que pasaron por las arenas de la “Competencia más feroz del planeta” en su quinta temporada, a juzgar por los comentarios.

“La verdad CHELLY lo hace muy aburrido… necesitamos otra con más ganas, más carisma…como LA CAZADORA Y ANA PARRA”, comentó un seguidor del programa. “Ya aburren con lo mismo, Chelly es pésima como conductora”, “Ana Parra tiene porte, belleza, simpatía. me gustaríá verla, aunque Chelly es buena”, fueron algunos de los primeros comentarios en aparecer en redes.

“Por qué no darle oportunidad a otra, que puede ser tan buena o mejor que Chelly”, “PALAFOX”, “Yo prefiero que pongan a alguna chica bilingüe, porque la Chelly es buena en español pero muy pobre en inglés”, “quisiera ver a la Pantera Novoa”, “me gustaría que lo hicieran juntas Denisse Novoa y Ana Parra”, agregaron otros fans del reality de Telemundo.

Otros incluso fueron más lejos y pidieron que en vez de Chelly regrese Erasmo provenza y los más extremos mencionaron que quisieran ver solo a Frederik Oldenburg en la conducción.

“Yo prefiero que no haya nadie porque (la copresentadora) no hace nada, solo repite lo que dice el narrador”, “Ya aburren con lo mismo. Hay que cambiar de página” y “quisiera ver a nadie, porque quitan mucho tiempo” y “A ninguna… la primera temporada fue Erasmo y lo hizo solo, excelente y no necesito a nadie diferente”, reaccionaron otros televidentes.

Y en medio de esa discusión, salieron los defensores de Chelly, quienes coincidieron que es difícil tener a todo el público contento, pero aplaudieron la labor que ha hecho la ganadora de la primera temporada de EXATLON.

“Me gustaría que fuera para reportera de exatlon fuera siempre CHELLY. Ella es la única que lo ha hecho bien, realmente cómo una reportera con experiencia”, “Chelly es una persona entregada a su trabajo de narrar bien su reporte y cómo ella es deportista, con mucha más razón, su entrega es mucha”, comentaron.

Y dentro del mar de opiniones hubo otros que pidieron a gritos traer el la conducción a atletas masculinos como Kelvin Rentería.

Dinos qué piensas de que llegaran a la reportería del show Ana Parra o la Pantera Novoa.