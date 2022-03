EXATLON 6: La revelación que Beta Mejía le hizo a los Rojos: ¿Jugará individual?

Han pasado solo unos días desde que el colombiano Beta Mejía se incorporó a la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos como uno de los nuevos refuerzos del team Famosos, y el atleta ha dejado ver no solamente que tiene fuerza y garra para estar en la competencia, sino que además sabe trabajar en equipo.

Y esta vez, en una charla informal que sostuvo con algunos de sus compañeros, como lo muestra un video compartido por la cuenta oficial de Exatlon Estados Unidos, en Instagram, el campeón de Crossfit habló de cómo ve el competir, y aprovechó para hacer una promesa a los Rojos.

“Cuando yo me volví muy bueno en mi país, yo quise (hacer) como que el que me pidiera ayuda se la daba. Yo me volví bueno, y luego tuve muchas oportunidades de entrenar con los más duros, y (les digo a ustedes que) al que me pida ayuda, siempre voy a estar ahí, porque me gusta ayudar o aportar un granito de arena al proceso de la gente”, dijo el atleta.

Beta Mejía confesó también que cada vez que se enfrenta a alguien, le produce mucha emoción, pues es una persona competitiva, pero al mismo tiempo no es un hombre de individualismos.

“A mí me encanta competir, punto. Eso yo lo tengo claro, porque yo tengo algo por dentro, algo que a mí me llena de mucha energía: competir. Pero yo en equipo, me lo disfruto demasiado”, aseguró el colombiano.

El joven de 27 años, quien en su país se hizo famoso por cuenta de su trabajo en redes como TikTok y Facebook, donde constantemente comparte contenido de humor, también confesó cómo han sido sus primeros días en la llamada “Competencia más feroz del planeta”, y dijo que está como un niño en una piñata.

“Lo que más disfruto de EXATLON hasta este momento, a pesar de que llevo poco tiempo, es uno, compartir y convivir con unos atletas, que son olímpicos, osea, esa ha sido una oportunidad gigante. Me siento como en un campamento de niño, pero lleno de figuras para cada país”, reveló Beta Mejía.

La cuenta de Exatlon Estados Unidos en Instagram destacó a Beta como un joven para quien “todos los días son una oportunidad y para Beta Mejía la de entrar en #ExatlonEEUU es motivo de vivir agradecido 🔴❤ ¿Qué agradeces hoy? 🔴❤”.

Tras escuchar al deportista hablando con sus compañeros de manera abierta y sincera, los comentarios de los fans de los Rojos no se hicieron esperar y elogiaron su sencillez y su garra, además de su aspecto físico, que trae enloquecidos a muchos y muchas fans.

“Lo más bello que ha llegado a los rojos❤️ con todo Beta❤️🔥🔥👏👏👏👏”, “Beta😍😍😍❣️”, “Así es mi Beta❤️🔥👏👏👏👏”, “Arriba beta 👏👏👏” y “❤️❤️❤️😍… eres lo más bello del mundo”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de EXATLON.

Dinos que piensas del refuerzo de los Rojos y cómo te parecen las palabras de Beta.