EXATLON: Beta Mejía, nuevo refuerzo de los Rojos: Entérate quién es

La sexta temporada de EXATLON Estados Unidos sigue adelante, y tras lesiones como la que dejó fuera de combate a Osorio, y la reciente eliminación de Polo Monárrez, el team Famosos está estrenando nuevo integrante, luego de la llegada del colombiano Beta Mejía, a la competencia.

Y en medio de la emoción que produjo el refuerzo para el equipo, y a pocas horas de que el deportista se hubiese sumado a las arenas del reality show, seguidores de EXATLON Estados Unidos quieren conocer más sobre el joven de 27 años, quien de entrada dijo que llegó para dar la pelea y hacer historia.

Beta Mejía, originario de Medellín, Colombia, es un reconocido influencer, quien se ha hecho famoso en redes sociales, por cuenta de sus famosos videos cargados de humor, que lo han llevado a contar con más de 1.7 millones de seguidores.

Beta es toda una figura de las redes, además en TikTok y en Facebook, y a su faceta de tiktoker, se suma su enorme amor por el ejercicio, que lo ha llevado a convertirse en todo un experto profesional en disciplinas como Crossfit.

“Soy deportista, me encanta. Soy apasionado del deporte, (me gusta) transformar mi vida, mi estilo de vida, y ya compito hace muchos años en Crossfit. Actualmente soy el campeón de Crossfit nacional y latinoamericano de mi país”, confesó el integrante de los Rojos, al hacer su presentación ante sus compañeros y el público, como se puede observar en un video compartido por la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos en Instagram. “Estoy muy contento de estar aquí, con esta familia. Hay tremendos atletas acá y la verdad para mí es un honor”.

Beta mencionó también que es un joven al que le gustan los retos y no se acostumbra a quedarse en un solo lugar siempre.

“Me estoy preparando para diferentes cosas. Me encanta enfrentar nuevos desafíos. Me estuve preparando para una pelea de boxeo, que no se pudo dar por el contrincante. También he competido en levantamiento de pesas, soy el actual campeón regional en Miami. Y la verdad es que me gusta ponerme a prueba y salir un poquitico de la zona de comfort para ver hasta dónde puedo llevar mi cuerpo y mi mente”, agregó el colombiano.

El nuevo refuerzo de EXATLON, quien confesó ser amante de las papas fritas y adicto al gimnasio, tambien habló directamente con los fans de los Famosos y aseguró estar preparado para ayudar a su equipo a llegar lejos.

“Represento a Miami, soy creador de contenido, hago videos para tiktok, Instagram, Facebook, soy deportista soy un apasionado del deporte, me encanta exigirme, tanto física como mentalmente, pero también me encanta ser parte del proceso de otras personas”, dijo Beta. “Soy un apasionado de la vida, estoy más que listo para enfrentarme a las arenas más feroces de EXATLON, y este colombiano vino aquí a marcar la diferencia”.