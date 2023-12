Beta Mejía y La Bala estrenan nuevo show en Telemundo

Telemundo anuncia un nuevo show digital en vivo llamado Realities After Dark. Los presentadores son nada mas y nada menos que Dennhi Callú “La Bala” y Beta Mejía. Así es, los dos ex atletas de Exatlón Estados Unidos están al frente del nuevo programa que estrena este domingo a las 10 p.m, ET. “Vamos a platicar sobre realities en Telemundo”, cuenta La Bala. “Vamos también a mostrar nuestras reacciones y mostrar los mejores momentos. También mostrar esos momentos que [el público] no ven”, agrega Beta.

El nuevo programa en vivo va a transmitir por todas las plataformas digitales de Telemundo. Una de ellas es el canal de YouTube Telemundo Entretenimiento. El programa también le dará voz a la opinión del público. Lo que quiere decir que los fans de los shows podrán formar parte de este nuevo show Realities After Dark. “Vamos a tener invitados especiales”, comparte La Bala. “También vamos a tener invitados sorpresa, así que el público tiene que ver el show porque va a estar buenísimo”.

Ana Parra es una de las primeras invitadas en el nuevo show Realities After Dark. Beta asegura que en el show se compartirán secretos y todo lo que no se vio frente a la pantalla. También vamos a resaltar lo mejor del show.

Cabe recordar que Beta Mejía es un influencer con 2.8 millones de seguidores en sus redes. “Estoy muy alegre”, compartió Beta este viernes, tras anunciar su nuevo trabajo como host del nuevo show de Telemundo.

Beta representó a los rojos en la sexta temporada de Exatlón EEUU. También participó en la primera temporada de Los 50, este 2023.

Por su lado, Dennhi Callú soñaba con tener su propio show en Telemundo y se le cumplió. Ella compartió su sueño en sus redes en 2020. El cual se le cumple tres años después.

Dennahi, mejor conocida como La Bala, representó a los azules y fue semifinalista en la segunda temporada de Exatlón EEUU. También fue semifinalista en la cuarta temporada. Ahora es la co presentadora del nuevo show digital Realities After Dark.

¿Dónde ver el programa “Realities After Dark”?

El nuevo programa Realities After Dark puede ser visto en vivo en todas la plataformas digitales de Telemundo.

Dónde: Telemundo Entertainment

Hora: 10 PM hora del Este

Cuándo: Domingos

Presentadores: Dennhi Callú “La Bala” y Beta Mejía