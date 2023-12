¿Cuándo es la Gran Final de Exatlón All-stars?

Sin duda esta temporada de Exatlón All-Stars ha sido muy controversial. La audiencia ha sido testigo de grandes batallas en las arenas pero también fuera de ellas desde que estrenó la temporada el 26 de septiembre.

En la primera semana, los atletas se empezaron a lesionar en los nuevos circuito. Tanto así que la audiencia pedía a producción que revise los circuitos. Hasta Chelly Cantú, quien dejo su puesto de co-host para regresar como atleta, se lesionó su rodilla que tuvo que abandonar la competencia en menos de dos semanas del estreno.

También los conflictos entre las atletas del equipo azul y el rojo han acaparado los titulares. Los gritos de Caterine Ibarguen han dividido a la audiencia. Ya que algunos apoyan las celebraciones a todo pulmón de Caterine mientras otros la tachan de arrogante. También los gritos de Caterine en la zona de puntería han sido muy criticados. Otra que ha sido muy criticada es Wilmarie Negrón. Desde su llegada algunos aseguran que ella fue la que agregado cizaña entre los equipos.

Hasta se dijo que la Wilmarie fue la posible causante de que Nona González terminará con Kelvin Rentería. Solo se sabe que Wilmarie está comprometida y con Kelvin solo tiene una amistad. Nona y Kelvin son los únicos que saben realmente porque se terminó la relación que había empezado a principio del 2023.

Pero no todo es conflicto. Susana Abundiz y Viviana Michel se reencontraron en esta temporada. La atleta azul ha expresado sus ganas de reconquistar a Vivi. Lo más probable es que esperen que termine el show para ver si se dan una nueva oportunidad. Pues ellas no quieren que les suceda lo mismo que ha Kelvin, quien fue fuertemente criticado por apoyar a su ex novia, quien estaba en el equipo rival, más que a su propio equipo.

En fin, esta temporada ha estado llena de conflictos, gritos y romances. Pero ya está en sus semanas finales. Exatlón All-Stars termina el próximo 22 de enero de 2024. Telemundo ya confirmó que la nueva temporada de La Casa de los Famosos empieza el 23 de enero, lo que quiere decir que Exatlón EEUU termina el lunes 22 de enero de 2024.

Así que el 22 de enero conoceremos al atleta ganador que se llevará los 500 mil dólares de esta nueva temporada de Exatlón All-Stars.