Dennhi Callú: No sintió apoyo de sus compañeros en Exatlón EEUU

La noche del domingo 2 de octubre, un atleta se tuvo que despedir de Exatlón All-Stars 2023. Una mujer del equipo azul fue eliminada. Azul Grantón y Dennhi Callú se enfrentaron en el circuito de eliminación. Pero solamente una se fue. La atleta conocida también como “La Bala” se convirtió en la primera eliminada de la temporada. “Realmente tengo el corazón [triste]. Es difícil decir adiós a lo que tango quieres”, dijo Dennhi entre lagrimas a las cámaras de Telemundo.

Dennhi fue la semifinalista de la tercera temporada, cuando salió ganadora Valeria Sofía. En la siguiente temporada, regreso la atleta para probar suerte, y nuevamente llegó a la semifinal. En esta, Nate Burkhalter se llevó la victoria.

La Bala esperaba en convertirse en campeona en esta nueva temporada pero no llego ni a la semifinal.

Dennhi Callú siente que sus compañeros no la apoyaron

Durante su tiempo que compartió con sus compañeros, La Bala sintió que no todos sus compañeros la apoyaron para practicar la puntería. “A mi no se me ha dado muy bien la puntería y a mi nadie se me acercado para decirme ‘hey entrenamos'”, Dennhi le comenta a Chuy.

Tras ser eliminada, Dennhi expresa su descontento con sus compañeros porque “en estos días nadie se acercaba a darme tips y sí veía que lo hacían para Azul. Eso no me desenfoca obviamente tengo a mí team también. Tuve a Chuy [ayudando] en todas las carrera, tuve a Raquel y Kelvin”.

Dennhi también se encuentra pasando un duro momento tras la partida de su abuela.

Una de las personas que marco a Dennhi en la competencia fue El Vaquero. “Kelvin es una persona que indirectamente es alguien que Dios lo usa para transmitir mensajes increíbles. Él me ayudo mucho con sus consejos y con sus oraciones. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a grandes leyendas en mi equipo. Exatlón me hace vibrar de una manera increíble”, concluyó Dennhi.