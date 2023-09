Dennhi Callu pasa difícil momento por la muerte de su abuela [VIDEO]

La nueva temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars 2023 de Telemundo, comenzó oficialmente este martes 26 de septiembre, luego de la finalización del reality show “Los 50” y durante su primer capítulo se vivieron momentos emocionantes y otros muy nostálgicos, en lo que será la Gran Batalla de los campeones, subcampeones y los atletas que estuvieron ya han hecho parte de la competencia más feroz.

De la mano del presentador venezolano, Frederik Oldenburg, quien estará nuevamente conduciendo esta nueva edición de Exatlón Estados Unidos: All-Stars 2023, se conoció el nuevo circuito de El Circo, en donde arrancó el equipo azul “Team Contendientes” ganando y quedándose en la villa Exatlón, mientras los participantes del Equipo Rojo “Team Famosos”, tuvieron que ir al campamento.

View this post on Instagram

Aunque la competencia inició con todo los juguetes, un momento bastante difícil y conmovedor se vivió al momento en el que Frederik se encontraba hablando con todos los participantes, minutos antes de la primera competencia.

En su conversación con algunos rostros, ya bastantes familiares para los fanáticos del show, estuvo la intervención de Dennhi Callu ‘La Bala’, quien mostró su lado más familiar y no pudo contener las lágrimas al momento de revelar la dura situación que está atravesando ella y su familia.

‘La Bala’ reveló que ese mismo día en el que se estrenó Exatlón Estados Unidos: All-Stars, había fallecido su abuela, y que ella es su mayor motivación y quien la acompañará durante toda la competición.

“Desgraciadamente mi familia está pasando por un proceso muy difícil, y es esa motivación que ahorita tengo en el cielo. Hoy perdí a mi abuela, y me va a acompañar en todos los circuitos”, comenzó narrando, con la voz entre cortada, Dennhi Callu.

De inmediato, Frederik, expresó su sentido pésame y solidaridad con ‘La Bala’, por parte de el equipo de Exaltón, asegurando que se han vivido momentos muy difíciles en la competencia, y que cuales serían las palabras de Dennhi a su abuela.

Ante esto, Dennhi Callu ‘La Bala’, no pudo contener sus lágrimas, tomó aire, cerró sus ojos, y trató de calmarse un poco para responder la pregunta.

View this post on Instagram

Con gran dolor dijo: “Pues que su niña, su nieta más chiquita, está cumpliendo sus sueños, y estoy siendo ese ejemplo de ella, una mujer súper fuerte, que pudo vencer muchos infartos cerebrales, que siguió con muchísimas ganas de vivir, y que ella quiere seguir en este mundo, pero ya no puede, y es por eso que la tienen que desconectar, pero ella quiere seguir”.

Y continuó:

“Y es ese ejemplo que ella me da, de no te rindas, no te rindas, sigue adelante, sigue tus sueños, sé fuerte. Y vengo a ser fuerte esta vez”.