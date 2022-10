Los Azules felices en la Villa EXATLON: ¿Qué comida les dejaron los Rojos?

Este martes las arenas de la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos se convirtieron en el escenario de la mejor noche que hasta el momento han tenido los integrantes del team Contendientes, desde que se estrenó la nueva edición del reality show de Telemundo.

Los atletas del equipo Azul conquistaron la Villa EXATLON y se despidieron del campamento EXATLON, donde por tres semanas debieron pasar necesidades, y la alegría fue más que evidente.

Tras una excelente actuación en el ruedo, que estuvo precedida por frases de los Rojos, como las de Horacio, quien vaticinaba que los Contendientes no irían esta semana a disfrutar de las comodidades de la Villa, los Azules se montaron al bus del triunfo, y pasaron una noche como los dioses.

Así lo mostró Telemundo en su página del show, en un video que siguió paso a paso la llegada de los Azules a su nueva vivienda.

La emoción estuvo a flor de piel desde la llegada al lugar, y los atletas se impresionaron de los lujos y comodidades del lugar, como la pileta, la lavadora y secadora, los cuartos y la enorme cocina.

“Cuando llegamos a la Villa, desde que entramos, deciamos WAO… de verdad no lo podíamos creer. No sé hacía cuánto no estaba tan feliz”, comentó lleno de felicidad Esteban Castillo.

Alejandra se emocionó al ver la calidad de los colchones de las camas, y se mostró alegre de poder dormir en un espacio más acogedor. Asimismo, los atletas se dieron un chapuzón en la piscina, que venían añorando por días enteros.

Pero lo que más alegró a los atletas del equipo Azul fue lo relacionado con la alacena y el refrigerador, pues por primera vez desde que llegaron a la “Competencia más feroz del planeta”, pudieron ver comida por montones y no alimentos limitados, como fue su realidad en el campamento EXATLON, donde todo era escaso y debían racionarlo.

“Tenemos huevos”, fue la frase que Esteban y Azul compartieron con sorpresa, a lo que Aldo dijo: “vean, aquí si hay proteína”.

Los chicos Azules mostraron además que dentro de los alimentos había carnes, pastas y nueces y frutos secos, lo que de seguro influirá en su mejor alimentación y el futuro desempeño en los circuitos.

Los Rojos por su parte no la pasaron tan bien en el campamento, donde debieron empezar a vivir en condicione slimitadas que desde el estreno del programa no habían tenido que experimentar.

Dinos qué te parece que lso Azules por fin se hayan ganado la Villa EXATLON y dinos si crees que eso influirá en su desempeño en las arenas.

Mira aquí la reacción de los Azules al llegar a la Villa Exatlon.