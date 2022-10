EXATLON: Foto de Estefanía Ahumada al sol causa furor: ¿Sería modelo de Victoria’s Secret?

Desde que comenzó la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos, la española Estefanía Ahumada se ha convertido en una de las grandes protagonistas del show, no solo por sus habilidades en los circuitos, sino por su personalidad y belleza.

Los fans de la actriz y presentadora de televisión han quedado impresionados al ver la tonificada figura y poderosa que tiene la ibérica de 31 años, pero una fotografía en sus redes sociales está dando mucho de qué hablar.

La integrante del equipo de los Rojos, quien cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, dejó ver en una fotocaptada en la playa que tiene todos los atributos para estar en cualquier catalogo de revista de modelos famosas.

Hace unos días, antes de internarse en las playas de República Dominicana para participar en EXATLON MUNDIAL, Estefanía compartió una preciosa imagen en la que se aprecia posando sobre la arena, con un bañador de dos piezas, que se robó más de un suspiro.

La fotografía, que ya cuenta con más de 10 mil “likes” captó a la atleta del equipo de los Famosos presumiendo de su abdomen de acero y de su ya famosa sonrisa, haciendo que sus fans más fieles le dedicaran todo tipo de mensajes y pensamientos.

“Sé que estarán apoyándome y mandándome toda su energía positiva… @angela_ahumada se quedará a cargo y se que lo hará increíble!! Los adoro ♥️ No me dejen solita 🙏 #exatlonestadosunidos #reality #telemundo”, fue el comentario con el que Estefanía compartió la bonita fotografía que más de uno pensó que podría estar en un catálogo de prendas de lencería y bañadores de los famosos angelitos de VS (Victorias’Secret).

“Que hermosura de mujer”, “Te quiero hijita. ❤️ disfruta mucho aquí estamos contigo hoy mañana y siempre. ❤️”, “Mucha Suerte Estef!!! Vas con todooo!!! 👏🏻👏🏻🙏🏻🥰🥰”, “Estamos contigo!! “A darlo todo!!!” y “eres una crack. La vas a romper”, fueron algunos de los primeros comentarios que recibió Estefanía de sus amigos, familiares y fanáticos.

Además de su gracia y personalidad cautivante, Estefanía ha dado de qué hablar en EXATLON Estados Unidos por la pelea que tiene enfrascada con el mexicano Rafa Nieves, a quien señala de ser una manzana podrida en el equipo.

En un reciente video compartido por el reality show, se aprecia cómo la española le reclama al actor, y no se guarda nada.

“Oye Rafa, ¿no quieres ayudar en algo o estás muy bien ahí en la bici?… Lo digo porque nunca vienes a ayudar a nada… entonces llega un punto en que se nos acumula”, le dijo Estefanía a Rafa. “Todos los días es lo mismo, entonces llega un punto en el que ¡tío!… somos un grupo. Te lo digo con cariño. Ven, pregunta, ¡haz algo¡ porque todos colaboramos, todos comemos, todos hacemos algo”.

Dinos qué te parece Estefanía Ahumada y cuéntanos si crees que pudiera ser uno de los famosos angelitos de Victorias’ Secret en el futuro.