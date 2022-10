Fans de EXATLON aseguran que Aarón Matos está siendo acosador: ¿Por qué?

La séptima temporada de EXATLON Estados Unidos está dando la oportunidad a que seguidores del programa de televisión que quieran conocer más sobre lo que ocurre detrás de cámaras en la competencia, lo hagan a través de Exatlón Xtra o desde la página de Telemundo.

Y un video compartido por la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos en Instagram en el que se aprecia el momento en que Aarón Matos se acerca a abrazar a su compañera del team Contendientes Azul Grantón, a quien se le ve un poco incómoda, ha generado todo tipo de opiniones.

El clip, donde la joven argentina además confirma que no le gusta que el venezolano la aborde tanto con abrazos y besos no solicitados, ha hecho que muchos fanáticos de la “Competencia más feroz del planeta” le hagan cuestionamientos a Aarón, de quien afirman está rayando en actos de acoso.

“Azul no parece dar muchas señas de que le gusta Aaron, pero, ¿qué crees que sucederá? 💙🫣”, fue el comentario con el que el reality show compartió el polémico video que hizo reaccionar a los fans.

“Se está pasando (Aarón), una vez que alguien se siente incómodo, eso se llama sexual harassment. Asi que pare ya con eso”, “eso se ve más como acoso. 😳”, “Creo que ahí van a competir no a buscar pareja porque si es así, se equivocaron de reality”, “Eso es acoso y si son tan estrictos los de la competencia deberían echarlo o castigarlo”, fueron algunas de las frases manifestadas por fans en la cuenta de Instagram del programa.

“ESO ES ACOSOOOOOOOOOO ya dejen de decir que están enamorados”, “Miren todos los video desde el comienzo como busca a todas las chicas cuando gana, como las busca para abrazarlas por detrás, no sé pero chéquenlo, es muy tocón”, “AARON ES UN FRESCO ELLA NO QUIERE NADA CON EL YA ELLA SE LO HA DICHO” y “eso se llama ACOSO porque Azul no se siente muy cómoda podemos verlo”, agregaron otros seguidores que opinaron sobre las aproximaciones que hace el venezolano.

Otro fan fue más allá y aseguró que si Telemundo no le pone freno al competidor de los Contendientes, puede enfrentar problemas legales.

“Ese tipo es un tocón, él es el primero que está en Línea Para abrazar a las mujeres que ganan; eso en un programa americano no lo permiten, porque puede baber demandas, por acoso sexual, auque no lo sea, pero el tipo es un aprovechado”, comentó el molesto seguidor con Aarón.

A pesar de las voces contra el comportamiento de Aarón Matos, que le piden que cese sus aproximaciones hacia Azul, otros fans del reality show salieron en defensa del joven y hubo quienes incluso culparon a la argentina por la insistencia de Aarón.

“Es que si aceptas y haces que ellos crean que les gustas, son hombres y se van a dejar llevar”, “mujer dese a respetar si no le agrada ninguno de los 2, no solo con Aaron, también con Aldo”, “Si no le gusta porque tiene que ser tan fleje, dándole alas para que se ilusione. La chica está falta de atencion al parecer”, comentaron.

Otra fanática defensora del venezolano dijo que no hay que exagerar con la manera en que actúa el joven y manifestó que su comportamiento es un asunto cultural y de edad.

“No exageren las que dicen que es acoso 🙄🤦🏻‍♀️ esto es normal en ciertas personas, depende de donde somos y aparte ellos son jóvenes y se llevan bien, y les gusta jugar etc,etc… No vean lo que no es”, concluyó la fanática.

Dinos si crees que Aarón está rayando en el acoso hacia Azul o si te parece normal su comportamiento.