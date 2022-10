EXATLON: ¿Aarón Matos irrespetuoso con Azul Grantón?: Ella está incómoda

Las cosas en la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos fuera de las arenas también están llenas de mucha acción y emociones encontradas.

Y esta vez, una de las grandes atletas del reality show, Azul Grantón, fue captada viviendo un incómodo momento al lado de Aarón Matos, quien no para de cortejarla, hecho que al parecer ya está tomando otro tinte y comenzando a molestar a la argentina.

Así se aprecia en un video compartido por la cuenta de EXATLON Estados Unidos en Instagram, que incluímos en este artículo, donde el venezolano se aproxima a su compañera y la abraza unos segundos y cuando ella quiere apartarlo él no le da su espacio y la retiene unos segundos.

Y más allá de lo que muestran las imágenes, la estrella del equipo de los Contendientes reveló públicamente que no le gusta que Aarón la esté abrazand tanto.

La deportista aseguró que incluso ya le ha intentado poner freno a su compañero de equipo, pero él continúa haciéndole aproximaciones que ya rayan en la falta de respeto.

La joven influencer fue tajante y sin querer sonar sangrona pero con mucha educación, mencionó que ella también suele ser afectuosa con sus compañeros pero la situación con Aarón ya está a otro nivel.

“Aaron, la verdad es que es una persona bastante cariñosa, yo tambien lo soy. Y le dije que a mí me gusta abrazar a la gente y él siente lo mismo, pero hay un límite, y él creo que a veces no lo respeta”, comentó Azul Grantón en el clip de Telemundo.

La llamada Muñeca de Hierro reveló que por momentos el venezolano no se muestra tan afectuoso físicamente, pero luego vuelve a lo mismo.

“Como que él dice: ‘bueno, me alejo un poquito’, pero cuando tiene la mínima oportunidad, se acerca a mí”, agregó Azul.

Y es que la relación entre Aarón Matos y Azul tiene confundidos a muchos seguidores, pues aunque al principio todo parecía mostrar que la argentina tenía un interes en el venezolano, ella lo ha negado y sus nuevas declaraciones parecen zanjar el asunto.

Hace unos días Azul le reclamó a Aarón por ser “coqueto” con todas las chicas del team Contendientes, lo que algunos fans vieron como posibles “celos” de la joven, pero más tarde aseguró que solo ve al atleta como un “hermanito”.

Aarón, por su parte no ha ocultado sus sentimientos hacia Azul y constantemente le lanza coqueterías y miradas, y no para de abrazarla, hecho que ya no está agradando tanto a la joven.

Cuéntanos qué piensas de las declaraciones de Azul Grantón y dinos si consideras que Aarón se está pasando con su compañera con tantos abrazos y mimos que ella no solicita.