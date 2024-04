Ariadna Gutiérrez empieza a regalar la “famosa crema” que le regreso a Lupillo Rivera

Ariadna Gutiérrez llegó con un regalo especial para todas las presentadoras de La Mesa Caliente. La doceava eliminada de La Casa de los Famosos empezó a repartir la famosa crema que Lupillo Rivera le regaló en el reality de Telemundo.

La colombiana fue la invitada especial este jueves en La Mesa Caliente. Así es, Ariadna viajó de México a Miami, donde le regalaron varias cremas de la marca europea que Lupillo asegura que solo una cuesta 2 mil dólares.

Después de la salida de Ariadna de LCDLF4, Lupillo le dijo a todos sus compañeros que él le había regalado una crema de 2 mil dólares a la colombiana y ella nunca se la devolvió a pesar de estar enojada con él.

Tras escuchar lo que dijo Lupillo en el 24/7, Ariadna decidió regresarle la crema usando un drone. Además le escribió una carta, la cual la leyó Aleska. “Lupillo, no sabía que te hacía tanta falta esta crema. A pesar que intente devolvertela dos veces y me dijiste que ‘no’. Aquí la tienes. No te preocupes, ni la utilice. Dile a Romeh y a Maripily que los quiero mucho”, escribió Ariadna.

Tras recibir la crema de regreso, Lupillo dijo que fueron 2 cremas que le regaló. Hasta ahora en las imágenes del 24/7 solo se ve que se trata de una crema.

Ariadna regala la famosa crema a todas las presentadoras de La Mesa Caliente

En fin, Ariadna sorprendió a las presentadoras -Giselle Blondet, Veronica Bastos, Myrka Dellanos- de La Mesa Caliente con un set de las cremas para regalarlas a todas las chicas del programa. Sin revelar quien se las regalo, Ariadna les aseguró a las presentadoras que no se las iba a pedir de regreso.

Veronica dijo que quizás es un poco doloroso que después de que un hombre le regale algo y después se lo pida de regreso. Y le preguntó a Ariadna que: ¿Qué sintió a que Lupillo diga esto?. Ariadna le contestó: “Es una humillación para la mujer después de ser una persona generosa y una persona caballerosa…yo se la quise devolver 2 veces..gracias a Dios la carta la leyó Aleska porque siento que él lo hubiese tergiversar las palabras que escribí en esa carta. Pero todo en la vida sale a la luz”.