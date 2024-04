Ariadna Gutiérrez dice porque llamó por teléfono a Romeh y no a Lupillo

Ariadna Gutiérrez tuvo la oportunidad de llamar por teléfono a uno de sus compañeros en La Casa de los Famosos. Tras regresar al mundo real y ver desde afuera todo lo que estaba pasando adentro de la casa, Ariadna decidió llamar a Rodrigo Romeh. “Escogí a Romeh porque sabia que si escogía a Lupillo, él iba a tergiversar un poco las palabras”, dijo Ariadna en entrevista con HoyDía. “Yo quería que el mensaje sea claro y contundente y que [Romeh] les transmitiera cosas muy puntuales a mis otros compañeros. Entonces habían cosas que no eran para Lupillo. Escogí a la persona que mantiene mas la calma y serenidad. Él es un verdadero líder en el cuarto, todos lo son pero Romeh es una persona con mucha paz mental”.

En la llamada que Ariadna le hizo a Romeh le dijo varias cosas, entre ellas le envió un mensaje a Lupillo. “Dile a Lupillo que lo quiero muchísimo, que no le guardo rencor por nada y lï deseo lo mejor”.

Romeh le hizo llegar el mensaje pero desafortunadamente, Lupillo cambió el mensaje y le dijo a sus compañeros que Ariadna le había

Abajo conversación de Ariadna con Romeh

“Bebe estoy súper bien. Es el momento de dejar todo atrás. Olvídense de la traición. Olvídense de lo que pasó con Lupillo. Es el momento de disfrutar el juego, queda muy poco. Llévense bien con todos. Dile a Lupillo que lo quiero muchísimo, que no le guardo rencor por nada y le deseo lo mejor. Es momento de levantar el cuarto. Dile a Covis que escuche a su intuición y no ha su corazón. Es momento de retomar las actividades en el cuarto. La diversión y la creatividad que ustedes tienen. Ya ólvidense del dolor y de todo lo que ha pasado. Falta poco para el juego, ustedes pueden ganar. Crean en ustedes. No pierdan la fe. Aquí estoy apoyándolos. Cuida a Maripily y que le baje dos. Lo veo en la final.

Clovis: Te amo hermanita.

Maripily: Te amamos Ari.

Romeh: Necesitavamos esto.

Romeh: Es momento de enfocarnos en el juego y es momento de dejar atrás todo el dolor que tenemos. Retomemos como familia nuestra creatividad y vamos para adelante.

Lupillo cambia el mensaje de Ariadna

Lupillo le dice a su cuarto Agua que “Ari les llamó y les dijo que estaba equivocada y que se equivoco. Que quería que hablaran conmigo para pedirme una disculpa que habían hecho las cosas mal”.

Lupillo le dice a La Melaza, Geraldine, Paulo, Alana y Aleska que el mensaje de Ariadna era que “que todo lo que Clovis y Romeh habían hecho estaba muy mal”.

Romeh aclara el mensaje de Ariadna hacia Lupillo

Romeh aprovechó cuando Aleska le estaba haciendo las uñas a Maripily para aclarar el mensaje de Ariadna hacia Lupillo.

Aleska si le dijo que ella había entendido que Ariadna le había pedido perdón a Lupillo. Pero Romeh le aclara que eso no fue así. “Fui muy cauteloso al decirle”, dijo Romeh sobre el mensaje que le pasó a Lupillo de parte de Ariadna, que ella dijo que “lo quería mucho” y nada más.

Aleska le aclara a Lupillo que Ariadna no pidió

Después de hablar con Romeh, Aleska aclaró en su cuarto Agua que Ariadna no había pedido perdón.