Ariadna Gutiérrez es eliminada: ¿Se sintió desprotegida sin Lupillo? ENTREVISTA

Ariadna Gutiérrez es la doceava eliminada de La Casa de los Famosos. Esta fue la primera vez que el público elimina a un habitante del cuarto Tierra. A los pocos minutos de abandonar la casa, Ariadna se sentó con Jimena Gállego para hablar de su eliminación. En la entrevista, Ariadna habla sobre porque cree que el público decidió sacarla de la casa, si se sintió desprotegida sin Lupillo y si le daría una oportunidad a Romeh.



Jimena: ¿Cómo te sientes de ser eliminada?

Ariadna: “Con un alivio muy grande en mi corazón. Realmente no la estaba pasando bien en las últimas semanas en la casa. Pero sobretodo en la última semana. En este momento me siento tranquila y muy aliviada. Me siento feliz”.

Jimena: ¿Por qué crees que el público decidió que estuvieras aquí afuera de la casa?

Ariadna: “Ayer hubo un posicionamiento muy fuerte. Se tocaron temas muy delicados. Tal vez que deje llevar por mis emociones”.

Jimena le recuerda a Ariadna que el cuarto Tierra uso esta semana los mismos argumentos que usaron con Maripily la semana pasada.



Ariadna: “Entiendo la confusión de la gente que puede haber mucha confusión dentro que está sucediendo en la casa, lo que he hemos mantenido con Maripily y lo que está sucediendo en este momento con todo el perdón que hemos tenido con ella y el pacto de paz”.

Ariadna habla de Lupillo

Jimena: ¿Se sintieron desprotegidos sin Lupillo?

Ariadna: “Para nada. Nos sentimos traicionados y muy dolidos por el amor tan grande y cariño que sentimos por Lupillo”.

Jimena: Me hablaste del presente de Lupillo. ¿Qué sientes ahora por Lupillo?

Ariadna: “Por Lupillo siento un cariño muy grande por eso duele tanto lo que está sucediendo, duele tanto la traición, duele tanto las palabras que nos hemos dicho.



Jimena: Todo se quebro por una cena. Háblame de eso:

Ariadna: “Se quiebra algo que eventualmente se iba a quebrar.Por una cena o por una mirada o por una palabra. Con Lupillo llevamos cuatro semanas, desde que llegó Paulo, ese fue el detonante de Lupillo Rivera. Y el inicio al cambio tan abrupto que tuvo Lupillo en la casa. Estaba desconcentrado y venia a despertarme en la madrugada diciéndome ‘me voy a ir de la casa pero no me puedo ir sin despedirme de ti’. Él venia mal. Ese último detonante fue la cena que tuvo Romeh conmigo fue que le dio el motivo o excusa de decir que ya no quería tener nada con nosotros.

No entiendo porque Romeh le tenía que decir a Lupillo. Cuál era ese obedecimiento que tenía que tener con Lupillo. No entiendo porque le tiene que dar explicaciones cuando Lupillo sabe desde hace mucho tiempo atrás que Romeh hacia mí. Él nunca le pidió permiso a Romeh o decirle que iba a tener atenciones con Ariadna.

Romeh sabía que estando yo con Lupillo, calmaba a Lupillo y le hacia bien. Al principio todo se veía tranquilo. Pero cuando Lupillo empieza a obcesionarse un poco con eso ahí cuando cambia un poco la situación”.

Jimena: Le darías una oportunidad a Romeh?



Ariadna: “Romeh tiene un corazón de oro y ha sufrido mucho en su vida. Al ver yo la injusticia que estaba pasando con Lupillo, yo decidí no darle la espalda. Las intenciones de Romeh siempre fueron puras. Enamorarse es un palabra muy fuerte, pero si siento mucho amor por él. Siempre me daba los mejores consejos y siempre estuvo ahí. Siempre me mantuvo calmada. Cada vez que caía y me levantaba”.