¿Cuál es la crema que Lupillo le regaló a Ariadna en LCDFL?

Mucho revuelo a causado en las redes sociales una mencionada crema para el cuidado de la piel, la cual utiliza el cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, pues ha sido el propio participante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, quien se ha encargado de mencionar dicho producto. Pero, ¿cuál es la historia detrás de la dichosa crema facial?

Pues bien, en todo este cuento, está involucrada la modelo y presentadora colombiana, Ariadna Gutiérrez, a quien, de acuerdo con la versión de Lupillo, él le regaló una crema, cuando en una oportunidad estuvo nominado y a punto de ser eliminado de la casa.

De acuerdo con el Toro del Corrido, este asegura, que un día que estaba nominado, pensando en que podía salir de la competencia, decidió regalarle la crema, de la marca La Prairie, la cual es una crema de ojos, en la mesa de noche de la barranquillera, para que ella se la quedara.

Lupillo recibe la crema que le enviaron sus hijas y vuelve a decir que si estaba tan mal el asunto con Ari porque no la regreso #LCDLF4 #lacasadelosfamosos4 #lisharangers Publicado por Lisha Rangers en Viernes, 19 de abril de 2024

Al regresar del cuarto de eliminación, el cantante decidió confesarle a la Miss Colombia, que le había dejado un regalo y que se trataba de dos cremas para el cuidado de la piel. Una que estaba nueva, y la otra ya usada tan solo un poco. De igual manera, en el video, donde Lupillo cuenta la historia de lo sucedido, dice que él le dijo a Ariadna Gutiérrez, que se quedara con la cremas, debido a que era un regalo.

A raíz de esto, afirma Lupillo, que sus hijas vieron lo sucedido, por lo cual decidieron enviarle nuevamente a su padre, la misma crema, totalmente nueva, para que él las pudiera utilizar, ya que las que tenía las había regalado.

Sin embargo, por medio de las redes sociales, han circulado videos, en donde, Lupillo ha hablado con otros participantes del reality show, tras la salida de la barranquillera, en donde ha sacado muchas veces en cara, que le regaló una crema, demasiado costosa.

En un video, hablando con “La Melaza”, Rivera le dice:

“Si Ari estaba tan enojada conmigo, ¿tu crees que me regresó la crema de dos mil dólares que le regalé?”, fueron las palabras del cantante. A lo que el ex pelotero le responde: “¿Usted le regaló una crema de dos mil dólares? ¿Dónde está? seguro se la dejó en el locker”. Y luego se echaron a reír los dos.

Tras todo el lio de la crema, el propio Salvador Zerbon, invitado a la gala de La Casa de los Famosos, le preguntó a Ariadna Gutiérrez, qué había pasado con la crema.

“Bueno, me sorprende de Lupillo, que siendo un caballero como él dice, le cueste una crema de dos mil dólares, que cuando sale del cuarto con su canastica, se devuelve y me dice, aquí te la dejo. Pero, gracias también. No se que hace la crema, no la uso, no la he usado, es la crema que él usaba, se la enviaron sus hijos, y me la regaló un día”, fue la respuesta de Ariadna Gutiérrez.

¿En realidad la crema es tan costosa como dice Lupillo Rivera?

Debido a que se ha hablado tanto del valor de la famosa crema de Lupillo Rivera, muchos seguidores se han dado a la tarea de investigar la marca, precio y producto exacto que el cantante le regaló a la colombiana.

Por medio de las redes sociales, los internautas, encontraron el mismo producto. Se trata de una crema para los ojos, llamada “Skin Caviar Luxe Eye Cream” de la marca La Prairie, la cual en la página oficial de la compañía, asegura que:

“Los beneficios del caviar se fortalecen y magnifican. La piel alrededor del ojo aparece levantada y reafirmada, lo que resulta en una transformación total. Los rasgos se apoyan, tensan y tonifican, mientras que la apariencia de hinchazón disminuye. La delicada piel de los párpados inferiores y superiores queda profundamente hidratada, dejándola con una sensación de confort inigualable. La icónica experiencia sensorial presenta una interpretación moderna de la fragancia característica de Skin Caviar y una textura sedosa que se desliza sin esfuerzo antes de desaparecer en la piel”

Sin embargo, en el sitio web, el valor de la crema aparece por un total de $435 dólares, y no la cantidad de dinero que afirma Lupillo.

Asimismo, en otras plataformas de ventas, como Amazon, la crema aparece por un valor de $259.97 dólares.

Debido a que ya se conoce el precio verdadero del producto, muchos fans han bromeado al respecto, diciendo que lo que se regala no se quita, y que la Lupillo debería de dejar de hablar de algo que no cuesta lo que el dice.

“Ese Lupe es poco hombre. Que ganas de estar cantando lo que regala y cuánto cuesta. Qué flojera tener a un hombre así en tu vida. A Ari le pasó algo maravilloso al salir de la casa y fue alejarse de este tipejo, frustrado”, comentó una persona.

Otra persona dijo: “Que mal se ve el viejito berrinchudo diciendo otra vez eso. Que horror tener a un hombre así en la vida real”.

“Que pobre de Lupillo pidiendo lo que regala así que si el regala algo es cambio de algo y si no le das regresarle lo que el da 🤣🤣🤣🤣 pero como dice Gali se acaba el matrimonio pero las joyas se quedan por el tiempo que duró🤣🤣🤣”, dijo alguien más.

