Wilmarie ayudará a Anisa para desquitarse de los rojos Exatlón All-Stars

Anisa Guajardo es la capitana del equipo rojo en Exatlón All-Stars. Un título que los azules querían darle para empezar su plan para eliminar a uno de los mejores atletas de los Famosos. Resulta que los azules se dieron cuenta que los Famosos están distanciados y ellos quieren aprovechar esto para tener a una aliada en el equipo rival. Así que armaron una estrategia para ayudar a que Anisa sea capitana.

Ahora que Anisa es capitana, Wilmarie Negrón se le acerca para decirle que “ahora como capitana es tu momento para liderar”. Estas palabras de Wilmarie a Anisa, es una forma de demostrar su apoyo a que se desquite de quienes la sentenciaron.

Tras ser sentenciada dos veces por Briadam Herrera, Anisa reconoció que no le gustó ya que ella ha conseguido importantes puntos para su equipo. Kelvin Rentería dijo que había escuchado que Anisa se quiere desquitar y una de las formas de hacerlo es convirtiéndose en capitana. Así fue que empezó la estrategia entre los azules para ayudar a que Anisa sea la capitana.

Ahora que Anisa es capitana los azules buscan que sentencie a Briadam, ya que es uno de los atletas que se perfila como ganador de esta temporada. Por lo que los azules van a apoyar a Anisa a que sea la mejor capitana de la semana, y manipular que sentencie a Briadam.

Wilmarie se le acerca a Anisa durante un circuito para hablar. “Ahora como capitana es tu momento para liderar y que te hagas sentir”, le dice Wilmarie a Anisa. Anisa le responde: “A mí no me importa si solo están ahí escuchando y no me quieren decir nada. Yo habló y todos me escuchan…literal que no me pueden mandar”.

Lo que Anisa le dice a Wilmarie es que ella va hacer su trabajo como capitana y que ella sabe que está semana no le pueden decir lo que tiene que hacer o enviarla a sentencia.

Play

Ahora lo que se habla mucho en las redes sociales es que esta estrategia de los azules les puede ir mal en el futuro. Nosotros actualizaremos la nota cuando tengamos más información.