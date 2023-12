Briadam Herrera sentencia dos veces a Anisa Guajardo: ¿Le cae mal?

Anisa Guajardo podría estar planeando vengarse de Briadam Herrera. Resulta que Anisa no está muy contenta con Briadam porque ya van dos veces que la sentencia a eliminación. Esto ha creado la pregunta: ¿A Briadam le cae mal Anisa? Ya van dos veces que la sentencia.

El atleta compartió la razón del porque sentenció a Anisa este domingo pasado. “Lo hago porque tengo que hacerlo”, dijo Briadam antes de anunciar que sentenciaba nuevamente a Anisa. “Todas las chicas lo están haciendo increíble y está muy difícil saber quién es la de mayor o menor porcentaje. Me parece que está muy parejo”.

Pero la decisión de Briadam fue en conjunto con sus compañeros de equipo. “Hable con el equipo de los hombres y llegamos a la decisión que Anisa sería la sentenciada de nuevo. Pero creo que las dos tienen -Anisa y Yamilet- la capacidad de salir de este duelo de eliminación. Lo van hacer muy bien y además tenemos el Exapoder”.

Briadam terminó usando su exapoder para salvar a Yamilet. Pero al parecer su decisión de sentenciar a Anisa no tiene que ver que le cae mal.

Por su lado Anisa dijo tener muchas emociones encontradas. “Hay que darle y seguir adelante. Me siento bien. Afortunadamente me siento bien. Así es la vida. Así es Exatlón y hay que seguir adelante”.

Después de salir victoriosa. Anisa con una sonrisa de oreja a oreja dijo que “ya eso ya se terminó. Ya hice mi chamba. Ahora todo relax y me voy a tomar una siesta”.

Briadam no se equivoco en escoger a Anisa. Ya que ella y Yamilet lograron eliminar a Mirna Almada.

¿Anisa planea vengarse de Briadam?

Anisa no planea vengarse de Briadam. Todo lo contrarió, la atleta mexicana dijo lo siguiente: “Al final del día tienes que seguir siendo tú. La situación alrededor pueden intentar bajar tu energía pero tú tienes que quedarte en tu camino, es amor y paz. La gente que no trae amor, es la gente que necesita amor. Tu le das amor a la gente y al mundo, y te lo va a regresar. Te lo prometo. Así que sigue por ese camino, sigue siendo tú y no cambies para nada”.