¿Anisa Guajardo le hizo trampa a Susana Abundiz? [VIDEO]

Durante el capítulo de la noche del lunes 27 de noviembre de 2023, un nuevo episodio emocionante se vivió en Exatlón Estados Unidos All-Stars, durante el cual el equipo Rojo y el equipo Azul se enfrentaron en el circuito del lado, para saber quien ganaría La Villa.

En el momento en el que ambos equipos iban empatados 6-6 se definió el último punto con una ardiente competencia entre Anisa Guajardo del equipo Rojo y Susana Abundiz de los azules, con tres victorias cada una.

En la carrera final, ambas competidoras iban bastante reñidas y dando el todo por el todo, para llevarse ese tan apreciado punto final, en una pista en donde la resistencia y el cansancio fue la protagonista. Las dos jugadoras, llenas de lodo, venían forcejeando, empujándose, y de acuerdo con el Frederik Oldenburg, ambas estaban diciéndose cosas.

¿Hubo juego sucio durante el enfrentamiento de ambas mujeres?

Al remate de la carrera, que estuvo bastante reñida, la ganadora y con mejor puntería fue Susana Abundiz, quien gracias a ella, los azules, se quedaron con La Villa y con la fiesta mexicana. Mientas que el equipo rojo, se llevó el castigo.



Al finalizar la competencia, la jugadora del equipo azul, se quejó de juego sucio por parte de su rival. Mientras su equipo salió corriendo a abrazarla y felicitarla por el logro, ella les dijo a todos: “¿Si viste lo sucio que jugó?”

Y siguió diciendo: “Que sucio jugó. Me dio golpes horribles”.

Al escuchar esto, de inmediato la colombiana y competidora de los rojos, Caterine Ibargüen, interfirió y le dijo: “No, no. No digas mentiras Susana. Ella venía adelante y tu querías pasar. No te va a dejar pasar. No no jugó sucio, no mientas”, reiterándole en varias ocasiones que fue juego limpio y que ella estaba diciendo mentiras.

El video del tenso momento, fue compartido en las redes sociales de Exatlón Estados Unidos All-Stars y los seguidores del programa se pronunciaron al respecto diciendo:

“Que raro Wilamrie y Susana haciendo sus gatadas”, comentó una persona.

Otra persona comentó: “Pues para jugar sucio los azules son expertos así k esto no es nada nuevo la producción y Frederick también lo saben pero se asen d la vista gorda 😡🤬🤬”.

Finalmente, una tercera persona escribió: “Pues yo me fui a ver todo en cámara lenta y qué creen. Susana tiene razón. Su pié entró primero dentro de la pared que tenían que escalar y vino Anisa se le cruzó y la empujó para que quedara detrás. También en el caso de Beltré que dijo que Emmanuel se cayó pero no fue así. Beltré empujó a Emmanuel”.

