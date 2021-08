¿Andoni García será el ganador de EXATLON Estados Unidos?: Mira este video

Luego de meses de acción, adrenalina, lesiones, emociones, llanto, alegría, y todo tipo de retos, que pusieron a prueba a decenas de atletas, la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos está a punto de llegar a sus momentos finales.

Y aunque los televidentes que siguen con mucha pasión y fervor tanto a los Famosos como a los Contendientes, ya tienen sus favoritos para alzarse con el primer lugar del reality show de Telemundo, Andoni García, de los Azules no descarta que pueda ser el ganador de la competencia.

El integrante del clan de los Contendientes habló con mucha sinceridad sobre los días finales de EXATLON y le respondió una pregunta al conductor del show, Frederik Oldenburg, que mostró que tiene puesto su deseo de alzarse como el vencedor de la llamada competencia más feroz del planeta.

“¿Qué es lo que más vas a extrañar de #ExatlonEEUU?“, preguntó el presentador del programa al atleta español, de 32 años, a lo que el ibérico dijo que espera ser recordado como el ganador de la quinta temporada del show.

“Pues ojalá sea como campeón, pero me marche como me marche, la verdad que me voy muy contento”, dijo el atleta de los Azules, rodeado del resto de miembros de su equipo.

A pesar de su deseo de convertirse en el ganador del programa, el modelo mencionó que gane o no la competencia, se lleva una experiencia enorme y bellos recuerdos por el resto de su vida, y reveló que no se imaginó llegar tan lejos.

“La verdad es que no llegué, no pensé en llegar a estas alturas de la competencia, porque sabía que era muy difícil, pues ellos, llevando cuatro, seis meses en la competencia, es muy difícil encajar. Ya lo hemos visto con refuerzos, y la verdad es que voy a extrañar mucho los circuitos, me encantan. Cada vez que voy me gustan más, la puntería”, dijo Andoni, quien compitió en la segunda temporada de EXATLON y esta vez regresó como refuerzo de los Azules, tras la racha de lesiones que sufrió el equipo.

El deportista dijo que ya será cuando termine el reality show que “le caerá el 20”, y manifestó que sin duda en su casa echará de menos esta etapa de su vida.

“Aquí uno no tiene ninguna preocupación. Más si que uno extraña muchas cosas de afuera, pero uno se divierte aquí, y no lo sabe hasta que sale, y me ha pasado ya dos veces, y seguro que esta vez no va a ser la excepción”, dijo Andoni, quien ha recibido muchas frases de apoyo de sus fans quienes quieren que gane. “En cuanto salga, voy a extrañar muchísimo los circuitos, a los muchachos. La verdad que es una experiencia única”.

“Andoni es un hombre inteligente con un léxico maravilloso, una forma de expresarse muy linda, te amo mi Superman💙💙💙💙🤭🤗🤗🤗💙💙💙💙💙”, “Andoni el bello de exatlon 😍😍😍😍” y “Soy 100% 💙 Pero en esta quinta temporada han jugado mejor los rojos que los azules. Soy realista no fanática”, fueron algunos de los comentarios que le manifestaron los fans al español, que en breve demostrará si su deseo de ser el campeón se cumplirá o si verá a otro atleta coronarse como el ganador de “la competencia más feroz del planeta”.