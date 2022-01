El video y las nuevas fotos de Ana Parra que dan de qué hablar: ¿Cuál es su adicción?

En menos de una año Ana Parra pasó de ser una ingeniera civil que llegó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, donde tuvo que trabajar como bartender y mesera para ganarse la vida, a ser una celebridad que actualmente es seguida por más de 165 mil fans en redes como Instagram.

Y no hay duda de que la espectacular colombiana se ha convertido en todo un “boom” mediático, tras su paso por la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, donde estuvo a un pelo de ganar la competencia, de la que debió salir por una inesperada lesión en el rostro.

Pero no haber ganado el reality show de Telemundo no ha sido impedimento para que Ana Parra brille como las grandes en redes sociales, como acaba de hacerlo con la publicación de un llamativo video que sirvió como abrebocas de lo que fue su más reciente estudio fotográfico, que promete estar cargado de mucha sensualidad y belleza.

La estrella del equipo de los Azules de EXATLON colgó en su Instagram el llamativo clip, que está dando mucho de qué hablar, y que ha desatado todo tipo de sus piros y comentarios, no solo porque en él se aprecia la hermosura de la atleta en todo su despliegue, sino ante todo porque da una lección de fortaleza y disciplina, con exigentes rutinas de ejercicio que la mantienen en forma. En repetidas ocasiones la hermosa exconcursante ha declarado públicamente que su gran adicción en la vida es el ejercicio.

Durante la rutina de pesas que está haciendo Ana en el video, luce ataviada en un bikini negro, que acompañó con una camiseta verde, en la que destaca la palabra “Libertad”.

“💥💥💥 @anaparra_7 #miamiflorida #miamiphotographer #miamimodeling #fitnessaddict #musclebeach #colombianas #photographer”, fue el comentario con el que Ana acompañó su publicación

Las fotografías que fueron captadas en plena acción fueron obra del afamado fotógrafo Daniel Miranda, quien también quiso dar un adelanto del estudio que los fans de Ana Parra se mueren de ganas de ver pronto.

Miranda colgó en su Instagram un par de fotos en las que se aprecia a la colombiana en un diminuto bikini blanco, donde parece salida de un certamen de belleza o como modelo de catálogo de trajes de baño, sin nada que envidiarle a los angelitos de Victoria’s Secret.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron el llegar, y los fans de la atleta de EXATLON llenaron sus redes sociales con todo tipo de elogios y halagos.

“Hermossisma atleta😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍”, “Hermosa ,chica y fotos 😍😍😍”, “Eres una hermosura ❤️❤️❤️❤️🔥”, y “Muy hermosa como siempre🔥❤️😍”, fueron algunas de las expresiones que los “followers” de la deportista le manifestaron al ver las fotos y el video.

Tras su salida de EXATLON, que dejó a sus fans con el corazón roto, la colombiana confesó en un “live” haberse sentido muy triste, pero asumió el incidente como parte de la vida, aunque admitió que desde que llegó a las arenas en República Dominicana soñaba con el trunfo.

“Exatlon es algo en donde cualquier persona le puede ganar a cualquier persona. Yo llegué a un punto en que nunca me imaginé que pudiera haber llegado allí, y si llegué allí, siento que es porque había talento. En una final todo puede pasar”, dijo Ana en aquel momento. “Yo cofío mucho en mí… bueno, confiaba mucho en mí en la competencia. Era muy segura de mis capacidades, así que con la que fuera (me iba a medir duro), en mi mente, no iba a salir diciendo: ‘creo que no voy a ganar’. Con la que fuera, en cualquier juego, yo, de principio a fin decía: ‘voy a salir y voy a ganar. Voy a ganar’. Era como una seguridad en mi misma”.

Dinos que piensas de las fotos nuevas de Ana Parra.