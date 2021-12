Denisse Novoa hace una confesión y se compara con una lagartija: ¿Por qué?

Los que conocen a Denisse Novoa saben que la “Pantera” es amante de la playa, y no pierde oportunidad para presumir de su estilizada figura en bikini.

Y faltando solo un par de días para que termine el 2021, la exconcursante de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos presumió de su anatomía para hacer una confesión.

Denisse Novoa colgó en su Instagram una bellísima fotografía, en la que se le vio ataviada con un bañador de dos piezas y en su comentario sobre sus gustos playeros se comparó con una lagartija.

“Podría vivir en bikini y en el mar, pero con sombra 😂 les cuento que me encanta el mar pero no me gusta estar así como lagartija bajo el sol”, mencionó la veracruzana, quien lució en su foto con unas gafas de sol. “Siempre necesito mi sombrita jajaja”.

Y siguiendo ese estilo que ella tiene de conectarse con su público, la “Pantera” Novoa les dejó una pregunta a sus fans para saber si ella es la única que opta por ese tipo de medidas bajo el sol.

“Ustedes qué tipo de persona son? Las que se echan al sol a quemarse 🦎 o las que tienen una sombrilla ⛱ al lado?”, cuestionó la mexicana.

Los fieles seguidores de Denisse no tardaron en reaccionar con todo tipo de mensajitos en los que no solamente elogiaron la belleza de la deportista sino donde le hablaron de otro tipo de cosas que pueden quemar en la vida.

“Que cuerpazo tan sexy tienes preciosa”, “Mamacita que lindas piernas”, “preciosa muñeca de ojitos hermosos”, y “😍😍😍😍😍😍😍😍😍el sol…quema😍😍😍😍el Amor también…❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️felicidades…❤️❤️❤️Pantera”, fueron algunos de los comentarios que recibió la atleta.

Hace unos meses la veracruzana hizo otra confesión sobre sus gustos generales en la vida, destacando que es ante todo una deportista consumada y no mucho una chica de fiestas.

“Les confieso que casi siempre estoy en ropa de ejercicio 😂 así que ya saben.. es más probable que yo acepte una ida a hacer cualquier tipo de ejercicio que a salir de fiesta o algo así”, comentó la Pantera. “🤣 Ustedes qué tipo de ropa es el que más usan? Vean mis historias para contarles acerca de la marca que estoy usando en este post! @prumattfit. #pantera #panteranovoa #workout #miami”.

Dinos si compartes algunos de los gustos de Denisse Novoa en la playa o si eres de los que prefiere broncearse directamente ante el sol.