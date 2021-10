Ana Parra está regalando sus camisetas de EXATLON: ¿Cómo quedarte con ellas?

Desde que terminó la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, Ana Parra se ha concentrado en su carrera de modelo, y dentro de esa faceta ha estado promocionando su línea de trajes de baño Amar y Palma, repleta de diseños para todos los estilos de mujeres.

Y aunque para la modelo colombiana su paso por el reality show de Telemundo ha sido, según sus propias palabras, “una de las mejores experiencias” de toda su vida, y ha querido atesorar en sus memorias y en su corazón los recuerdos que le dejó su participación por EXATLON, la colombiana quiso tener un bonito gesto con sus fieles fans y está regalando algo que tiene un enorme valor sentimental para ella.

La exintegrante del equipo de los Contendientes anunció en sus redes sociales que desea que algunos de sus seguidores se queden con sus camisetas y otras prendas que usó en EXATLON, por lo que está lanzando un concurso en su Instagram.

La deportista de alto rendimiento, mencionando que muchos de sus fans se lo habían solicitado, optó por rifar sus prendas del concurso de Telemundo y está causando furor con un concurso en su red social, donde de paso está haciendo publicidad a sus vestidos de baño.

“✨ GIVEAWAY ✨ 💙 Mi querida familia Exatlon 💙 Muchos lo pidieron, muchos lo esperaron y acá se los traigo. Si quieres participar diríjase a este mismo post en @amarypalma_swimwear y sigue las instrucciones 🤩”, comentó Anita Parra, quien compartió el link para aplicar a la rifa, que te compartimos aquí. “#competition #contest #free #freegiveaways #giveaway #giveawayalbum #giveawayalert #giveawaycontest #giveawaycontestmalaysia #giveaways #giveawaytime #giveawayusa #giveawaywinner #win ⁣#sorteo #sorteoespecial #exatlon #exatlonusa #teamana #teamanaparra”.

El sorteo promovido por la colombiana ha causado tanta expectativa entre los seguidores del programa de Telemundo, que los seguidores de Ana Parra no pudieron evitar manfestar el deseo que tienen de poder quedarse con las prendas.

“Sorteo… Compro todos los boletos. Ana mi novia”, “me gustan las dos playeras”, y “yo quiero ganar”, fueron algunos de los mensajes que generó el anuncio de la concursante de los Azules.

Luego de salir de la competencia por fuerza mayor, debido a una lesión sufrida en la semifinal, que le dejó un golpe en la nariz y en el cuello, Ana Parra reveló que aunque no haber llegado a la final le dolió, asumió ese impasse con mucha tranquilidad, entendiendo que en los planes divinos no se puede interferir.

“Soy muy consciente de que diosito tiene un plan para todos. Para todos, así tú no estés muy como de acuerdo con Él. Así tú en este momento digas: ‘¿por qué están pasando estas cosas?’, ‘¿por qué me haces esto diosito?. Pero en algún momento tú vas a estar consciente o vas a saber por qué pasaron las cosas no ir nucna contra los planes de Dios, el tiempo de Él siempre es perfecto, así que, y si hay realmente algo, hay que ser positivo y agradecido”, comentó la deportista. “Esa es la frase que siempre tengo: ‘agradecer, agradecer por todo lo que pases en tu vida, desde que tú abres los ojos hasta que tú te acuestas'”.

“Gracias a Dios fue algo solo muscular y eso es algo que agradezco, porque el cuello es algo completamente delicado, y pues nada. Gracias a Dios no fue a mayores eso”, concluyó la modelo, quien también es ingeniera civil.