Video: Ana Parra lanza divertido reto manual

Ana Parra derrocha belleza y felicidad por estos días. La modelo colombiana, de 27 años, acaba de llegar a su residencia en Miami, luego de unas extensas vacaciones por Colombia, donde estuvo por más de un mes y celebró su ansiada boda religiosa con su amado Jason Ruiz.

Aunque admitió que lo pasó de maravillas en su natal Colombia, la ingeniera civil y ex participante del reality show de Telemundo Exatlón Estados Unidos, reveló que estaba muy feliz de estar de regreso en su hogar en Miami.

“Amo Miami (…) extrañaba mi casa, mis cosas, mi ropa”, reveló en un video que subió a su Instagram. Su felicidad es tal que se ha dedicado a divertir a sus más de 164 mil seguidores, a quienes lanzó un divertido desafío.

Luciendo radiante y a puras señas entusiasmó a su público a seguir una secuencia realizada con sus manos. “Los quiero ver haciéndolo”, escribió divertida.

Sus seguidores la llenaron de elogios por lo hermosa que está. “Carita de ángel”, “Eres muy linda y es muy agradable tu modo”, “Eres tan bella con esos lindos ojitos y esa dulce sonrisa preciosa muñeca”, fueron algunos de los comentarios.

La deportista ha recibido muchos comentarios positivos por sus pestañas, por que lo se dio el tiempo de contar cómo logró ese efecto que embellece tanto su mirada. De acuerdo a la colombiana, fue en Colombia donde le pusieron esas pestañas que tan bien le quedan.

Por otra parte, la atleta confesó que se siente feliz de luego de dos años esperando, haber podido reunir a toda su familia y a la de su novio en Colombia para celebrar su boda religiosa.

“Yo me casé por lo civil hace cuatro años en Estados Unidos, pero estando sola con mi esposo, y hace dos años teníamos planeado casarnos en Colombia junto a nuestras familias, pero tuvimos que aplazar la boda en dos ocasiones, primero por la pandemia y luego por mi participación en Exatlón Estados Unidos. Casi me toca aplazarla por tercera vez, pero finalmente todo se dio”, relató en entrevista exclusiva con AhoraMismo.com.

Respecto a si planea convertirse en madre pronto, la modelo explicó que por ahora privilegiará sus proyectos laborales. “Sí quiero tener hijos, pero no todavía. Actualmente tengo muchos proyectos profesionales y me siento muy joven aún, pero más adelante me gustaría tener uno o dos hijos como máximo”, afirmó tras revelar que tiene planes para modelar e invertir en bienes raíces en Miami.