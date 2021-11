¿Ana Parra estará en EXATLON 2022?: Esto levanta sospechas

La quinta temporada de EXATLON Estados Unidos terminó con un sabor agridulce para Ana Parra, pues aunque muchos la veían llegando a la gran final para disputarse el título de campeona con Norma Palafox, quien terminó ganando el reality show, por el lado de las mujeres, una lesión acabó con los sueños de la colombiana.

Y aunque hasta el momento Telemundo no ha hecho un anuncio oficial sobre quiénes serán los participantes que llegarán a las arenas de EXATLON Estados Unidos 2022, hay quienes creen que Ana Parra, no solamente regresará al show, sino que incluso ya está confirmada.

Así lo dejaron ver varios mensajes compartidos por amigos de la exatleta de los Azules y ex concursantes del reality show de Telemundo, quienes respondieron a un mensaje compartido por la colombiana en sus redes, donde envió bendiciones a sus fans y habló de lo importante de cumplir las metas.

“Oye tú, si tú.. que te detuviste a leer esto, que DIOS te bendiga y te ayude a cumplir todas tus metas 🙏💙 #lifeisgood #life #me #beautiful #newday #beauty #happyday #happy #model #cute #latina #morning #goodvibes #picoftheday #photooftheday”, fue el comentario hecho por Ana Parra en su cuenta de Instagram.

Y aunque el comentario fue recibido de manera ingenua por la mayoría de los fans de la colombiana, la reacción de sus amigos fue lo que desató sospechas sobre una eventual participación de la ingeniera civil en el reality para el 2022.

“Rompelaaa en exatlon”, aseguró Chuy Almada, como sabiendo que la joven de 26 años presuntamente ya fue elegida para la competencia del próximo año.

Mack Roesh también le echó más fuego a las sospechas y sobre la foto nueva que compartió Ana Parra aseguró: “Yo conozco ese sitio; buena foto”.

Otra seguidora de la colombiana dijo: “Amén. Igual para ti, que Dios te bendiga 🙏 grandemente y te permita realizar todos tus proyectos. Yo voy a ti en ésta nueva aventura de Exatlon 💪🏃‍♀️. Go girl. Go girl. 🙏🙌✌️🙏🌹🥀🌸🌼💐🥀🌹🤗😘🥰🥰😍😍💙💙💙💙💙”.

Por ahora habrá que esperar un tiempo para saber si Ana de verdad ya fue elegida para estar en EXATLON 2022.

La última vez que la colombiana se refirió al tema fue en septiembre pasado, cuando fue interrogada sobre su deseo de volver y respondió no estar muy segura.

“Acabamos de salir, fueron 8 meses. No sé, en este momento no pienso en eso. Fue una buena experiencia, muy chévere. Lo viví súper todo, pero quiero vida normal en este momento y no quiero pensar en eso”, dijo en aquel entonces Ana Parra, en un Facebook “live”.

Dinos si te gustaría ver de regreso a las arenas de EXATLON a Ana Parra.