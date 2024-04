Aleska Génesis se aplica la crema de la discordia de Lupillo Rivera [VIDEO]

A los seguidores del 24/7 de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, no se les escapa ni una. Los fanáticos, quienes se encargan de grabar y compartir fragmentos de video en redes sociales, de lo que sucede con los participantes al interior de la casa, ya hicieron lo suyo, y ahora la protagonista de uno de ellos, ha sido la modelo venezolana, Aleska Génesis.

A raíz de que la Miss Colombia 2014, Ariadna Gutiérrez, decidió regresarle la “Crema de la discordia” al cantante mexicano, Lupillo Rivera, debido a que el “Toro del Corrido” ha reclamado en varias ocasiones la crema facial para los ojos, que él le regaló a la modelo barranquillera, cuando ambos estaban dentro de la competencia, Ariadna decidió poner punto final a todo ese revuelo que ha causado este producto de belleza.

Acompañada de una nota que decía “Lupillo, no sabía que te hacía tanta falta esta crema. A pesar que intente devolvertela dos veces y me dijiste que ‘no’. Aquí la tienes. No te preocupes, ni la utilice. Dile a Romeh y a Maripily que los quiero mucho”, la colombiana cerró este molesto tema, pues el mexicano, en repetidas ocasiones ha dicho que la crema tiene un valor de $2,000 dólares, y que Ariadna, si estaba tan enojada con él, por qué nunca se la regresó.

Cabe aclarar, que él propio Lupillo Rivera, contó que fue él quien decidió hacerle este regalo a la colombiana, por iniciativa propia.

Pues bien, luego de que la famosa crema reingresara a la casa, junto a la nota, escrita a mano por la colombiana, leída en voz alta por Aleska Génesis, muchos se han preguntado ¿qué pasó con la crema? ¿Lupillo la guardó o la botó?

Aquí te lo contamos todo. La crema facial llamada “Skin Caviar Luxe Eye Cream” de la marca La Prairie, reconocida por su empaque azul con plateado, cayó en las manos de la modelo venezonala, y todo quedó captado en cámara.

En las imágenes que rondan en las plataformas, se puede ver a Aleska Génesis, sentada en su cama, ya con su pijama puesta, arreglándose a punto de dormir, tomando de su mesa de noche, la crema que Ariadna le regresó a Lupillo, diciendo “voy a estrenarla”, mientras se rie.

Posterior a eso, se la aplica en las mejillas, frente, nariz, y mentón de su rostro, mientras Lupillo le dice: “Pero aplícate más de eso”. Y ella responde “con este poco me alcanza”.

Mientras se pone la crema por toda su cara, se escucha al fondo las carcajadas de Lupillo Rivera, quien afirma que “La Melaza” también esta viendo todo y riéndose de la situación.

En el video, “La Melaza” dice: “Esa crema tiene hasta el precio. Dice dos mil dólares”. Mientras, Aleska Génesis vuelve a coger la crema, saca más producto, y se la aplica en su cuello.

Debido a esto, los comentarios en el video se dejaron venir, y muchas personas reaccionaron al respecto.

“Aleska quiere ser la nueva Ari.. le quito la crema y se puso a leer la carta de Ari para lupe.. 🤣🤣🤣”, comentó una persona.

Alguien más dijo: “Aleska se arriesga que la cobre esa crema o la culpen de robo”.

“Aguas Aleska después va decir que te terminaste su crema de 2 mil dlls 🫢”, escribió otra persona.

¿Cuánto cuesta la crema?

Debido a que se ha hablado tanto del valor de la famosa crema de Lupillo Rivera, muchos seguidores se han dado a la tarea de investigar la marca, precio y producto exacto que el cantante le regaló a la colombiana.

Por medio de las redes sociales, los internautas, encontraron el mismo producto. Se trata de una crema para los ojos, llamada “Skin Caviar Luxe Eye Cream” de la marca La Prairie.

En el sitio web, el valor de la crema aparece por un total de $435 dólares, y no la cantidad de dinero que afirma Lupillo.

Asimismo, en otras plataformas de ventas, como Amazon, la crema aparece por un valor de $259.97 dólares.

En cuanto a la crema que utilizó Aleska Génesis en el video incrustado arriba, la cual tiene una etiqueta que dice dos mil dólares, también es de la marca, La Prairie, llamada “Skin Caviar Luxe Cream” por un valor de $595 dólares.

