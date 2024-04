¿Qué dice la carta que Ariadna envió con la crema que regreso a Lupillo?

Después de tanta controversia por la famosa crema de “2 mil dólares” que le regalo Lupillo a Ariadna, esta la regreso a La Casa de los Famosos. Así es, la ex reina de belleza uso un drone para regresarle la crema para los ojos “Skin Caviar Luxe Eye Cream” de Prairie, que cuesta $435.

Aleska fue quien tomó la carta junto a la crema que venía dedicada a Lupillo.

Esto dice la carta de Ariadna para Lupillo:

“Lupillo, no sabía que te hacía tanta falta esta crema. A pesar que intente devolvertela dos veces y me dijiste que ‘no’. Aquí la tienes. No te preocupes, ni la utilice. Dile a Romeh y a Maripily que los quiero mucho”.



Un usuario agradeció a Aleska por compartir las palabras de Ariadna para Lupillo. “Gracias Aleska por ser chismosa y leer la carta en voz alta para que el señor no pueda inventar cosas como siempre en La Casa de los Famosos”, tuiteó la usuaria.

Mientras Aleska leía la carta de Ariadna, Lupillo solo se carcajeaba.

Lupillo habla de la crema que le devolvió la crema



Lupillo dice que sus hijas pudieron haber intervenido en que Ariadna regresara la crema.

Muchos se burlan de que Lupillo sigue hablando de la famosa crema

Muchos se burlan que Lupillo sigue hablando por toda la casa sobre la famosa crema que le regalo a Ariadna y que nunca se la regreso.

Algunos se burlan diciendo que pasaran miles de años y Lupillo seguirá hablando de la crema de “2 mil dólares” que le regalo a Ariadna en La Casa de los Famosos.

https://twitter.com/PetuniaLaJefa/status/1783025645754216458/photo/1