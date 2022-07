Ex de Carlitos Calderón asegura estar viviendo una pesadilla

La ex de Carlitos Calderón, la actriz venezolana Vanessa Lyon, publicó un video en Instagram en el que se mostró con el corazón roto por la situación legal que enfrenta, la separación de su hijo y la crisis económica que está viviendo.

La publicación aparece dos días después de que sus representantes aseguraron que ella respetaría el contrato de confidencialidad que le firmó al conductor de “Despierta América” y que no comentaría sobre la crisis que están viviendo.

Tal parece que las cosas se han puesto tan mal que decidió echarse para atrás y contar cómo le está afectando la complicada separación del que fue su pareja durante alrededor de año y medio. Incluso, publicó una foto donde se ve cómo se ha deteriorado físicamente desde que llegó a Miami para vivir con Calderón a ahora.

La actriz se mostró en sus historias de Instagram con la cara lavada y una expresión desesperada expresó:

“Son tiempos difíciles y me toca empezar de cero, pero las mujeres somos fuertes y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ya pronto un lugar para vivir con mi bebé y pidiéndole a Dios que no me metan otro caso en la corte para tratar de quitármelo. Por ahora me lo quitan cada dos días y eso me trae el alma en pedazos”.