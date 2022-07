Ex de Carlitos Calderón rompe el silencio sobre acusaciones de violencia doméstica

Vanessa Lyon, acusada de violencia doméstica por Calderón, no ha dado entrevistas sobre el doloroso tema de su separación del padre de su bebé, quien cuando explotaron los problemas apenas tenía siete meses.

Sin embargo, a través de sus representantes se comunicó con la prensa y con el público que se pregunta qué está pasando con ella, el bebé y la situación legal que vive después de que su ex la llevó a tribunales en dos procesos.

La relación entre ellos comenzó gracias a Cristy Bernal, la segunda esposa de Alan Tacher, quien era amiga de ambos. Vanessa Lyon le comentó que le encantaba el conductor mexicano y ella los puso en contacto. Lo que siguió fue un romance de ensueño. Con un compromiso de matrimonio y anuncio de embarazo a los seis meses de la primera cita.

León, el hijo de ambos, nació en septiembre de 2021 y todo parecía ir como miel sobre hojuelas hasta que trascendió a principios de julio de 2022 que Carlos Calderón y la modelo venezolana estaban separados tras un incidente en la casa que compartían, al que fue llamada la policía.

Aunque inicialmente se pensó que se trataba de un caso de violencia doméstica por parte de Calderón, luego trascendió que la agresora supuestamente había sido Vanessa Lyon. Aunque el conductor rechazó levantarle cargos, sí acudió a la corte para pedir una orden de alejamiento.

Vanessa Lyon expone su posición

Un comunicado que fue enviado en exclusiva a la revista People en español por parte de los representantes de la actriz dejó claro la decisión que ha tomado frente a la difícil situación.

En lo que se respecta al pequeño León Calderón, su mamá escribió en Instagram acompañando una foto de su hijo: “Nuestra conexión es irremplazable, y como dijo la enfermera cuando puso a León sobre mi pecho: “Tú eres su hábitat”, … qué descripción tan hermosa, pensé. Y así nos creó Dios, la naturaleza es: Madre es madre”.

La representante legal de Calderón dio una entrevista a la publicación en la que confirmó que el conductor abrió dos procesos contra Vanessa Lyon. “Hay dos casos separados: un caso de violencia doméstica que el señor Calderón presentó en contra de la señora Lyon el 18 de mayo a partir de un incidente ocurrido el 17 de mayo”, señaló la abogada Karen Lungarelli.