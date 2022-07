Quién es Vanessa Lyon, la madre del hijo de Carlos Calderón a la que acusó de violencia doméstica

El presentador Carlos Calderón acusó a Vanessa Lyon de violencia doméstica y hay una demanda en curso contra ella, pero quién es de verdad la madre del hijo y supuesta agresora del conductor de “Despierta América”. Esa es la pregunta que muchos de los fans del mexicano se hacen tras enterarse del escándalo que sacude los pasillos de la cadena Univision.

La pareja se conoció gracias a Alan Tacher, colega de Calderón en “Despierta América”, y su esposa Cristina Bernal. La actriz mexicana había conocido a Lyon gracias a las gestiones de la pareja. Según lo contó la mamá del hijo de Carlos Calderón a People en Español, se encontraron en el bar de East, uno de los hoteles de moda en Brickell, el área más cara de Miami.

Cómo comenzó la relación entre Carlos Calderón y Vanessa Lyon

La actriz y modelo se había prendado de Carlos Calderón desde que lo vio por primera vez ante las cámaras de Univision. “Lo vi en la televisión y me gustó porque era pícaro”, declaró. Después de eso pasaron varios años, durante los que forjó una amistad con Bernal. Ambas vivían en México y luchaban por abrirse camino en el medio artístico. En ese tiempo Cristy Bernal comenzó una relación con Alan Tacher, con quien se casaría. La pareja ahora tiene dos hijos.

Bernal se mudó a Miami, donde Alan Tacher vive desde que fue contratado por Univision para formar parte del equipo de “Despierta América”. En una visita, Lyons le mencionó que le gustaba Calderón. ‘Cristy, tu esposo trabaja con mi crush desde hace años, Carlos’”, le dijo.

Rápidamente los pusieron en contacto y desde que se vieron comenzaron a salir. La pareja oficializó su relación ante el público en enero de 2021. En mayo se comprometieron y ese mismo mes anunciaron que esperaban un hijo juntos. La pareja se presentó en “Despierta América”, donde el conductor reveló que sería papá por primera vez. La emoción era más que evidente y, aunque la relación era nueva, ambos parecían estar profundamente enamorados, compenetrados y con gran fe en el futuro.

Vanessa Lyon, una mamá luchadora

Cuando Vanessa Lyon y Cristy Bernal se conocieron, la actriz y modelo llevaba ya algún tiempo viviendo en México. Nacida en Venezuela, el 19 de septiembre de 1992, en el seno de una familia española-libanesa, la joven había emigrado como muchos de sus compatriotas, buscando oportunidades inexistentes en un mundo del espectáculo colapsado, al igual que el resto del país suramericano.

En 2013 tuvo un papel en la comedia de Televisa “Durmiendo con mi jefe”, protagonizada por n Raúl Araiza. Poco después se mudó a Los Ángeles, donde logró entrar a Hollywood al participar en 2016 en la película “Monday Nights at Seven” del director Marty Sader. Luego vinieron varios papeles en televisión y streaming en series como “Bronx SIU” y “Gone”. En esta última trabajó con el actor Chris Noth, el principal actor masculino de la serie “Sex in the City”.

Pasarelas, alfombras rojas, portadas de revistas y fotografías para productos eran parte del día a día de Vanessa Lyon hasta que se mudó a Miami para estar con Carlos Calderón. Su última participación en Hollywood fue en la serie de Apple TV “For All Mankind”, que ta está por su tercera temporada.

El mayor amor

Cinco meses después de su primera cita, Carlos Calderón y Vanessa Lyon ya estaban comprometidos para casarse. El conductor le pidió matrimonio en una elaborada producción que implicó un paseo en helicóptero por los cielos de Miami y varias sorpresas. “Yo creo que un hombre que es un buen hijo va a ser un buen esposo, un buen papá, un buen amigo”, indicó al hablar de cuáles fueron las razones que la enamoraron de su prometido.

Carlos Calderón y Vanessa Lyon parecían vivir una vida de ensueño, que llegó a la máxima felicidad con el nacimiento del pequeño León, quien los hizo papás por primera vez. La pareja compartió detalles del embarazo y del parto con el público a través de las cámaras de Univision, eran los papás del momento.

Del cielo al infierno

La foto de arriba fue tomada en marzo de 2022. Para mediados de mayo había estallado todo. El 18 de mayo de 2022, Carlos Calderón llamó a la policía alegando que Vanessa Lyon lo estaba atacando. La actriz venezolana fue arrestada y luego se eliminaron los cargos porque el conductor de “Despierta América” se negó a presentar cargos.

Sin embargo, para el 22 de mayo había interpuesto una petición para una orden de alejamiento, que le fue concedida. Según analistas legales, la iniciativa podría formar parte de una estrategia legal de Calderón para hacerse de la custodia del pequeño León, pues en Florida las cortes suelen dársela a la madre cuando se trata de un bebé nacido fuera del matrimonio.

La situación se irá aclarando en agosto, cuando ambos deberán presentarse ante un juez para dirimir el caso. La cita es el 10 de ese mes. Sin duda, te informaremos al respecto.