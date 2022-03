La secuela de “Sex and the City” tendrá segunda temporada

La secuela de la saga, “And Just Like That”, tendrá una segunda temporada. La historia de Carrie Bradshaw y sus amigas que popularizó hace dos décadas la serie “Sex and the City” seguirá en curso, luego de que HBO Max confirmara que tendría una segunda entrega.





AND JUST LIKE THAT Trailer (2021) Sex and the City AND JUST LIKE THAT Trailer (2021) Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon © 2021 – HBO Max 2021-11-12T14:09:08Z

La segunda temporada de la serie volverá a contar con la participación de las actrices originales Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis y por el momento tampoco contará con Kim Cattrall, como sucedió en la primera entrega.





And Just Like That (HBO Max) "This Season On" Trailer HD – Sex and the City Revival Old pals Carrie, Miranda, and Charlotte transition from the friendship they had in their 30s to a more complicated reality of life and friendship in their 50s. Subscribe to tvpromosdb on Youtube for more And Just Like That season 1 promos in HD! » Watch And Just Like That Sundays on HBO Max » Starring:… 2021-12-14T03:43:19Z

Tanto fue el éxito, que al principio se había anunciado como una miniserie pero dada su popularidad los productores decidieron continuar la historia de estas grandes amigas que viven una nueva etapa en sus vidas.





How Sarah Jessica Parker Rocks Carrie Bradshaw’s Style In HBO Revival And just like that, Carrie Bradshaw's fabulous fashion has made a comeback. As HBO Max's Sex and the City revival series And Just Like That films in New York City, fans have gotten a sneak peek at the new looks Sarah Jessica Parker's Carrie, Cynthia Nixon’s Miranda and Kristin Davis' Charlotte are wearing. People Style… 2021-08-11T01:51:55Z

“And Just Like That” sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras navegan por el viaje de la complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años.





And Just Like That | The Roundtable | HBO Max In this rountable discussion, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon and Kristin Davis discuss their decades long friendship and all that went into rekindling the magic of ‘Sex and The City’ in their reboot series 'And Just Like That…’ About HBO Max: HBO Max is WarnerMedia’s direct-to-consumer offering with 10,000 hours of curated premium content. HBO… 2021-12-26T17:00:21Z

Recordemos que la popular serie de HBO “Sex and the City” fue creada por Darren Star y está basada en el libro Sex and the City, de Candace Bushnell. Tuvo seis temporadas y 94 episodios que se emitieron entre 1998 y 2004.





Sex and the City – Miranda Reveals That She’s Pregnant Season 4 Episode 11: Coulda Woulda Shoulda 2021-05-23T16:20:17Z

La historia volverá de la mano de HBO Max

“Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados”, dice en un comunicado distribuido por HBO Max el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King.





Sarah Jessica Parker Breaks Down 17 Looks From 1987 to Now | Life in Looks | Vogue In this edition of Life in Looks, Sarah Jessica Parker walks Vogue through her personal style over the years. Sarah talks about who is in possession of the famous Carrie Bradshaw tutu as well as her kids' reaction to her latest Vogue cover. Director: Catherine Orchard Producer: Gabrielle Reich Director of Photography: Shane Sigler Editor:… 2022-02-23T17:00:11Z

Sarah Aubrey, Jefa de Contenido Original, HBO Max ha dicho: “Nos ha encantado la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto. Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos guionistas, productores, elenco y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla. ¡No podemos esperar a que los fans vean lo que hemos reservado para la temporada dos!”.

Una secuela con mucha realidad

Tras la entrega de esta secuela hubo muchas críticas encontradas. La historia de “And Just Like That” no se centró sólo en la vida amorosa y las amistades de Carrie, Miranda y Charlotte. Con todos los cambios introducidos en la fórmula de “Sex and the City”, la serie adquirió un tono muy diferente al de la original, sobre todo porque el primer episodio terminó con la muerte del marido de Carrie. El resto de la primera temporada siguió el duelo, la decisión de Miranda de no ser feliz en su matrimonio con Steve Brady, y el apoyo de Charlotte a sus hijos.





Kim Cattrall rompe el silencio sobre el regreso de SEX & THE CITY La actriz que interpreta a la divertida Samantha reaccionó, por primera vez, ante la noticia de la nueva entrega de Sex & The City, la serie que le dio fama mundial. 2021-01-12T17:38:41Z

Kim Cattrall no formará parte del proyecto

Tras toda la polémica entre Kim Cattrall, personaje de Samantha, su enemistad con Sarah Jessica Parker y el equipo de producción, ellos supieron manejar muy bien la historia debido a que se encuentra trabajando en Londres, distanciada y enojada con sus amigas. De esta manera siguieron contando la historia a pesar de la popularidad de su personaje entre los televidentes.

Aunque no se tiene fecha de estreno aún, estamos muy emocionados por el regreso de este grupo de amigas que siguen enamorando a todas las generaciones.