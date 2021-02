Evan Rachel Wood revela que Marilyn Manson la abusó ‘durante años’

Este lunes los mundos del espectáculo y la música se vieron impactados por el conmovedor testimonio de la actriz Evan Rachel Wood, quien mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram denunció a Marilyn Manson por ser su abusador “durante años”.

Evan Rachel Wood, de 33 años y nominada al Emmy por su papel en la serie Westworld, asegura que “el nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”. A continuación, la joven actriz describió el calvario vivido

Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes.

Por último, Wood se solidarizó con las víctimas de abuso que se conocen día a día en todo el mundo y apuntó contra aquellos que permitieron el descontrolado comportamiento de Manson durante aquellos años.

“Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, cerró Wood su comunicado.

