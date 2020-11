¿Se divorcia la estrella del reality show ‘Love & Hip-Hop’ Erica Mena? ¿Qué pasó?

El rapero Safaree publicó una foto en Instagram con una descripción que lleva a especular que él y su esposa Erica Mena ya no están juntos. La estrella de Love & Hip Hop publicó una foto con la leyenda: “¡¡SOLTERO!! ¡Terminando 2020 bien!” También etiquetó al programa de divorcios Divorce Court en la foto.

A post shared by Safaree 🇯🇲 StuntMan (@safaree) on Nov 4, 2020 at 11:51am PST

Mena también publicó mensajes crípticos en las redes sociales, pero no confirmó que su matrimonio había terminado. En Twitter, escribió: “No es por ser engreída, no hay muchas como yo. ¡¡¡¡Ningún hombre podría detenerme jamás!!!!!!! ”

También tuiteó: “Las picaduras de un Escorpio son el dolor más hermoso”.

Según Hollywood Life, también publicó un mensaje subliminal en su historia de Instagram.

“Ahora es distinto…nada se interpone en mi camino por mucho tiempo”, escribió.

Scorpio stings are the most beautiful pain.

En una de sus publicaciones recientes en Instagram, subió otro mensaje que pudo haber señalado que había problemas en el paraíso.

“Puedes tener lo que quieras en tu vida, sin límites. Pero hay una trampa: tienes que sentirte bien. ¡La temporada de Escorpio 2020 en movimiento!”

No cocky $hit, ain’t too many like me. ✨🌹 No man could ever stop me!!!!!!! pic.twitter.com/Xna9j8Zmx9

— Erica Mena (@iamErica_Mena) November 4, 2020