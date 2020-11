Netflix confirma segunda temporada de “Emily in Paris”

Netflix dio a conocer que la serie “Emily in Paris” fue renovada para una segunda temporada en la plataforma de streaming. La confirmación de la nueva temporada llega después de poco más de un mes del estreno de la primera temporada.

La fecha de estreno de la segunda temporada de la serie no ha sido anunciada por Netflix, lo que sí es un hecho es que la producción iniciará las grabaciones durante la primavera del 2021 en París, de acuerdo con información reseñada por The Hollywood Reporter.

El medio estadounidense detalló que la compañía de medición Nielsen aseguró que los suscriptores de Netflix vieron más de 676 millones de minutos de la primera temporada de “Emily in Paris” durante su semana de estreno en la plataforma a inicios del mes de octubre.

“Emily in Paris”, protagonizada por la actriz Lily Collins, originalmente estaba prevista para transmitirse en el canal de televisión TV Land, pero fue vendida por Paramount Network a Netflix.

La trama de “Emily in Paris” se centra en Emily (Lily Collins), una joven estadounidense que se muda de Chicago a París para trabajar en una importante compañía de marketing. Sin embargo, Emily tiene que superar obstáculos como el idioma y el choque cultural para mantenerse con completo éxito en su nuevo reto profesional.

Emily in Paris | Official Trailer | NetflixSay oui to new possibilities! Emily in Paris, a new series from Creator of Sex and the City, Darren Star, premieres October 2. Only on Netflix. SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 193 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across… 2020-09-16T14:00:01Z

“Emily in Paris” fue escrita por el guionista, director y productor estadounidense Darren Star, cuyo trabajo es respaldado por grandes producciones como “Younger”, “Sex and the City” y “Beverly Hills, 90210”.

En entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter, Star señaló que aún no ha determinado si la pandemia del COVID-19 estará presente en la trama de la segunda temporada de la serie: “Tengo ideas, pero creo que es una gran interrogante sobre el efecto que eso puede tener en el show y la narración”.

Personalidades como Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat y Bruno Gouery forman parte del elenco de “Emily in Paris”, considerada una de las series del momento en la plataforma de streaming Netflix.

Lily Collins:¿En qué otros proyectos ha trabajado la protagonista de Emily in Paris?

Lily Collins es considerada una de las grandes promesas de la industria cinematográfica en Hollywood. La talentosa actriz debutó en la actuación en el año 2009 con su participación en el filme “The Blind Side”, protagonizado por Sandra Bullock y Quinton Aaron.

La trayectoria artística de Collins es respalda por películas como “Love, Rosie”, “Okja”, “Mirror Mirror”, “Priest” y “The Mortal Instruments: City of Bones”.

La estrella también ha participado en series como “Les Misérables”, “The Last Tycoon” y “90210”. Además, obtuvo su primera nominación a los Globos de Oro en el año 2016 por su personaje de Marla Mabrey en el filme “Rules Don’t Apply”.

