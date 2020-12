Estrella de ‘X-Men’ se declara trans. ¿De quién se trata?

Ellen Page, mejor conocida por su trabajo en la película Juno y la serie de Netflix, The Umbrella Academy, reveló el 1 de diciembre que es transgénero y que ahora se llama Elliot Page.

El nominado al Oscar de 33 años escribió una carta en su página de Twitter, @TheElliotPage, para revelar la decisión. Casado con su pareja Emma Portner desde 2018, Page escribió: “Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida”.

Page agradeció a todas las personas en su vida que lo apoyaron a lo largo de este viaje y mientras la estrella de The Tales of the City dice: “Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer”, también señala que declararse transgénero da mucho miedo.

“Las estadísticas son asombrosas”, escribe Page. “La discriminación hacia las personas trans es generalizada, insidiosa y cruel, y tiene consecuencias horribles. Solo en 2020 se ha informado que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayoría de las cuales eran mujeres negras y latinas”.

Según lo definido por la campaña de Derechos Humanos:

La antigua cuenta de Instagram de Page, en la que tenía 3.1 millones de seguidores, ha sido eliminada desde entonces, al igual que su antigua cuenta de Twitter. Mientras la estrella de X-Men compartía su alegría y entusiasmo por “luchar por una sociedad más amorosa e igualitaria”, Page sabe que tomará mucho trabajo.

“A todos los líderes políticos que trabajan para criminalizar la atención médica trans y niegan nuestro derecho a existir y a todos aquellos con una plataforma masiva que continúan arrojando hostilidad hacia la comunidad trans: tienen sangre en sus manos”, escribe Page. “Desatas una furia de rabia vil y degradante que aterriza sobre los hombros de la comunidad trans, una comunidad en la que el 40% de los adultos trans informan haber intentado suicidarse”.

Si bien esos son hechos aleccionadores sobre la comunidad transgénero, es una señal positiva que el anuncio de Page fue recibido instantáneamente con miles de mensajes de felicitación en Twitter. El actor Vincent D’Onofrio tuiteó: “Felicitaciones, Elliot. Eres un ser humano increíble”, mientras que la periodista Charlotte Clymer dijo: “Elliot Page es un líder y un faro de esperanza para innumerables personas trans y no binarias en este momento, y estamos agradecidos por él”.

Here's something very silly and personal that I'll share — a lot of transmasc folks talk about how they feel "too old" to come out or transition at like…22, and it's been a major spot of insecurity for me so seeing Elliot come out at 33 means A LOT to me lol.

— Mason Downey (@rustypolished) December 1, 2020