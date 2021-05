Esta noche la preliminar de Miss Universo: ¿Dónde puede verse y a qué hora?

Faltan solamente un par de días para que se conozca el nombre de la nueva Miss Universo, quien recibirá la corona de manos de la sudafricana Zozibini Tunzi, y este viernes se llevará a cabo el desfile preliminar del certamen, donde las 74 concursantes se presentarán en traje de baño y en traje de noche ante el jurado, que tendrá la labor de elegir a 20 de las 21 semifinalistas. La última semifinalista será elegida por las votaciones del público.

El panel de jueces, integrado por las ex Miss Universo Zuleyka Rivera y Brook Lee, al igual que la ejecutiva Sheryl Adkins-Green, la actriz Arden Cho, las empresarias Deepica Mutyala y Christine Duffy, la presentadora Keltie Knight, y la economista Tatyana Orozco, escogerá a las semifinalistas esta noche, pero los nombres solamente serán revelados en la velada de coronación del domingo, que se transmitirá por Telemundo.

La buena noticia para los fanáticos de Miss Universo, es que la gala preliminar, aunque no será televisada, podrá verse a través del canal de Miss Universo en YouTube.

Aquí, en este link de la cuenta de YouTube de Miss UNiverso, podrás ver el show preliminar, totalmente gratis.





El desfile preliminar se llevará a cabo en el coliseo del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida, el mismo sitio de la coronación del domingo.

La transmisión del desfile preliminar de este viernes 14 de mayo comenzará a las 7:00 pm.

Como dato curioso cabe destacar, que a diferencia de las últimas ediciones de Miss Universo, donde se elegían a las semifinalistas, basados en regiones geofráficas, esta vez ese formato fue eliminado y no importará que calsifiquen mayormente concursantes de un mismo continente. Otro de los cambios es la salida del presentador Steve Harvey, quien en 2019 fue duramente criticado por hacer burlas irrespetuosas a la candidata de Colombia, al hacer su chistecito anual por su metida de pata, relacionando al país con el narcotráfico.

El jueves las candidatas realizaron el desfile en traje típico, donde varias latinas que suenan como maximas favoritas para ganar se lucieron, entre ellas Miss República Dominicana: Kimberly Castillo, Miss México: Andrea Meza, Miss Puerto Rico: Estefanía Soto, Miss Perú: Janick Maceta Del Castillo, Miss Colombia, Laura Olascuaga.

Otras concursantes que suenan como favoritas para alzarse con la corona son Miss India: Adline Castelino, Miss Argentina: Alina Luz Akselrad, Miss Chile: Daniela Nicolás, Miss Canadá: Nova Stevens, Miss Curazao: Chantal Wiertz, Miss India: Adline Castelino, Miss Filipinas: Rabiya Mateo y Miss Tailandia: Amanda Obdam.