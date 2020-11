No vas a creer como luce ahora la Miss Universo, Zozibini Tunzi: [Fotos]

Para nadie es un secreto que desde que fue coronada como Miss Universo, la guapísima Zozibini Tunzi no ha tenido reparo alguno en mostrarse en diferentes facetas e incluso posar con la cara lavada para que aquellas mujeres que la siguen la vean como una mujer normal, que tiene bellas imperfecciones.

Y esta vez la reina sudafricana dio mucho de qué hablar, tras posar en un estudio fotográfico sin una sola gota de maquillaje y poniendo al descubierto algunas ojeras y lunares que sus fans tanto aman, al lado de la ex Miss USA, Cheslie Kryst y la Miss Teen, Kaliegh Garris, quienes por el contrario estaban muy producidas.

“¡Una cosa sobre mí! Incluso si me despierto sin impacto en la cara y sin arreglarme… ¡HARÉ una fabulosa sesión de fotos!”, comentó la Miss Unievrso sobre su imagen en Instagram y sacó a relucir su sentido del humor. “También me dijeron que había comida gratis, así que ¿realmente necesitaba una invitación adecuada?”.

Pero lejos de recibir críticas, Zozibini logró una avalancha de piropos y aplausos no solo por no dejarse llevar por la vanidad sino por mostrarse tal y como es.

“Estás hermosa así”, “tú no necesitas maquillaje”, “eres preciosa tal cual”, fueron algunos de los comentarios que recibió la reina, quien de paso recibió casi 80 mil “likes”.

Más tarde la bella sudafricana compartió una fotografía muy diferente, con productos cosméticos en el rostro, dejando ver que con el look que use siempre luce muy bien, y aprovechó para enviar un mensaje.

“¿Cómo estamos superando los obstáculos de esta semana? ¡Luciendo lindos, con una pizca de ferocidad en la mirada lateral y un poquito de sobreactuación, por supuesto!”, comentó Zozibini refiriéndose a su espectacular imagen.

A lo largo de su experiencia como Miss Universo, la reina se ha convertido en una poderosa voz del activismo social, luchando contra los estereotipos y llamando a las mujeres a que hagan valer sus derechos.

“Mi deseo para cada mujer… es que tenga el coraje de lucir como eres tú. ¡Tus imperfecciones son las que te hacen perfecta, así que hazle un favor al mundo y déjanos verte en toda tu gloriosa maravilla. Confidentemente bella”, fue una de las frases más poderosas que usó hace un par de meses la Miss Universo en sus redes, luciendo como una mujer común y corriente.

Pero sin lugar a dudas, hasta el día de hoy y tal vez en algo que se quedará vigente por muchos años, la respuesta con la que la sudafricana se echó al bolsillo al jurado y al público, cuando compitió en Atlanta por la corona, sigue mereciendo aplausos al referirse a lo que deberíán aprender las niñas en el mundo actual.

“Creo que el asunto más importante que debemos enseñarle a las niñas hoy es a ser líderes. Algo de lo que durante muchos años han carecido las chicas jóvenes y las mujeres, no porque no queramos, sino por lo que la sociedad quiere mostrar que es lo que las mujeres deben ser”, dijo la reina en diciembre del año pasado.

ZOZIBINI TUNZI | MISS UNIVERSE 2019 HIGHLIGHTSMeet your new Miss Universe: Zozibini Tunzi from South Africa. The 26-year-old activist bested 89 other candidates for the chance to be the first to wear the new $5m diamond-studded Miss Universe crown designed by Mouawad. #MissSouthAfrica #MissUniverse #MissUniverse2019 #ZozibiniTunzi 2019-12-09T04:21:07Z

“Creo que las mujeres somos los seres más poderosos del mundo y creo que nos deben dar cada oportunidad y debemos enseñarle a nuestras niñas a tomarse el espacio que se merecen. Nada es más importante que tomarnos nuestro espacio en la sociedad”, agregó.

