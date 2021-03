Don Francisco reacciona a acusación de acoso: ¿Qué dijo? [VIDEO]

Don Francisco es una de las personalidades más importantes en la industria del entretenimiento de habla hispana, su indiscutible talento y carisma lo han posicionado como una de las estrellas más queridas de la televisión. Sin embargo, su trayectoria artística no ha estado exenta de polémicas.

En una reciente entrevista exclusiva con el show televisivo “De Primera Mano”, Don Francisco se pronunció sobre la demanda de acoso sexual en su contra que fue presentada por la modelo Ana Isabel Gómez en el año 1994. En ese momento, la joven de origen mexicano aseguró que fue “víctima” del comunicador cuando trabajaban juntos en “Sábado Gigante”.

“Eso es inherente a un trabajo público. Siempre que uno hace un trabajo público, nadie es monedita de oro y le gusta a todo el mundo. Habrán algunos que les gusta más, habrán algunos que les gusta menos. Yo he hecho mi trabajo honestamente y así lo siento”, puntualizó Don Francisco para referirse a las acusaciones de acoso en su contra.

Pese al incidente que causó gran revuelo en la época de los noventa, el presentador de televisión chileno no habló en ese momento sobre lo sucedido por recomendaciones de su abogado Juan Enjamio, tal y como informó el sitio web El Tiempo.

En su conversación exclusiva con el show de entretenimiento mexicano, el afamado comunicador también brindó su punto de vista sobre la biografía no autorizada basada en su vida que fue escrita por la periodista Laura Landaeta.

A lo largo de su publicación, Landaeta expuso un sinfín de testimonios que sostenían que Don Francisco “cambiaba favores sexuales por electrodomésticos”, según informó RPP Noticias.

“Cuando alguien hace algo no autorizado es porque no tiene una buena intención ni quiere cumplir con ningún requisito o ni quiere cumplir con la verdad. Como yo hice mi biografía y mi vida es completamente pública, las cosas no autorizadas no son verídicas, son inventos y son adaptaciones”, destacó la estrella en su entrevista con ‘De Primera Mano’.

Al ser cuestionado sobre si pensó en demandar a Landaeta por la publicación no autorizada de su biografía, Don Francisco respondió de manera contundente: “No, eso no tuvo ningún efecto”.

¿Cuánto dinero solicitó la modelo que acusó de acoso sexual a Don Francisco?

La modelo mexicana Ana Isabel Gómez demandó a Don Francisco por presunto acoso sexual en el año 1994. En ese momento, Gómez sostuvo que el presentador de televisión intentó abusar sexualmente de ella en el Hotel Sheraton de Miami en 1989, detalló RPP Noticias.

El Tiempo señaló que la joven que formó parte del grupo de modelos de “Sábado Gigante”, solicitó la sorprendente suma de 100 mil dólares como primera indemnización en un proceso legal podría haber alcanzado los 5 millones de dólares.

RPP Noticias informó que los abogados de Gómez y Don Francisco llegaron a un acuerdo extrajudicial que le costó 100 mil dólares al conductor de televisión en el año 1996.

Ana Isabel Gómez se desempeñó como modelo de “Sábado Gigante” hasta el año 1993, fecha en la que fue despedida por la producción del exitoso show televisivo tras destapar sus fuertes acusaciones en contra de Don Francisco.

¿Qué se expuso en la biografía no autorizada de Don Francisco?

La periodista Laura Landaeta, autora de la biografía no autorizada de Don Francisco, expuso un sinfín de acusaciones en contra de Don Francisco por presunto comportamiento indebido con mujeres que participaron en “Sábado Gigante”, el afamado show televisivo que lo consagró como una referencia en la historia de la televisión de habla hispana.

Ana Isabel Gómez, Nanci Guerrero y Anne Gumpert son algunas de las mujeres que brindaron su testimonio en contra de Don Francisco en la publicación de Landaeta. Según la periodista, gran parte de los incidentes ocurrieron en los ochenta, pero salieron a la luz pública en la década de los noventa.

Laura Landaeta sostiene que el presentador de televisión se jactaba de sus encuentros con mujeres durante sus reuniones con el equipo de producción de “Sábado Gigante”, por lo que era de conocimiento público sus comportamientos indebidos.

Uno de los señalamientos más contundentes de la comunicadora en su publicación es que Don Francisco presuntamente “cambiaba favores sexuales en camerinos por televisores, lavadoras y electrodomésticos”. Pese a los comprometedores señalamientos, el afamado chileno nunca ejerció acciones legales en contra de Landaeta.

