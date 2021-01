Don Francisco regresa a la televisión: ¿Cuándo?, ¿Dónde?

Mario Kreutzberger, conocido artísticamente como Don Francisco, tiene previsto regresar oficialmente a la television con el estreno de su nuevo show “Don Francisco: Reflexiones 2021” que tiene previsto estrenarse el próximo 15 de febrero por CNN en Español a las 9:00 PM, Hora del Este.

El nuevo proyecto del destacado presentador de televisión chileno estará al aire por CNN en Español hasta el 26 de febrero de 2021.

A lo largo de las transmisiones de su nuevo show, Don Francisco entrevistará a mas de 30 invitados, entre los que destacan: Afamados artistas, personalidades del mundo científico y cultural, y entrevistados especiales que han tenido experiencias que harán reflexionar a todos los televidentes.

“Don Francisco: Reflexiones 2021” contará con un denominador común que se centrará en “la sensibilidad que tendrán las conversaciones, que se desarrollarán a través de las historias personales de los entrevistados, combinadas con la experiencia única del famoso anfitrión”.

El nuevo show de CNN en Español representa un gran reto profesional para Don Francisco, esto debido a que es la primera vez que se enfrentará al público internacional en una producción que es virtual en su totalidad como consecuencia de la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19.

“Don Francisco: Reflexiones 2021” contará con la conducción de Don Francisco desde la intimidad de su nuevo estudio digital, especialmente construido para el proyecto televisivo, adaptado a las circunstancias que impone la pandemia.

“Soy un comunicador en mi año 59 de este oficio que me apasiona, y no puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir. Agradezco esta oportunidad que me da CNN en Español para compartir mis reflexiones con el público y mis invitados”, expresó la estrella chilena en un comunicado de prensa al referirse a su gran regreso a la televisión de la mano de la importante cadena televisiva de habla hispana.

Don Francisco: ¿Cuáles fueron sus últimas producciones televisivas en los Estados Unidos?

Don Francisco se despidió de la televisión de habla hispana en los Estados Unidos tras poner fin a su show de entrevista “Don Francisco te invita”, transmitido por Telemundo desde el mes de octubre de 2016 hasta el mes de diciembre de 2018.

Antes de unirse a Telemundo, el presentador chileno estuvo trabajando en Univision con la conducción de su show “Don Francisco presenta” que se transmitió con completo éxito en audiencia desde el mes de octubre de 2001 hasta el mes de noviembre de 2010.

Don Francisco: Una trayectoria en los medios de comunicación que es respaldada por una sorprendente fortuna

Mario Kreutzberger, conocido artísticamente como Don Francisco, es un ícono de la televisión de habla hispana con más 60 años de trayectoria en los medios de comunicación que son respaldados por shows televisivos como “Sábado Gigante”, “Teletón Chile”, “Don Francisco te Invita” y “Don Francisco Presenta”.

Según información de Celebrity Net Worth, Don Francisco cuenta con un patrimonio neto que asciende a los 200 millones de dólares desde que debutó en los medios de comunicación en los Estados Unidos con el show “Sábado Gigante” en 1986.

El afamado chileno fue galardonado con un reconocimiento de Guinness World Records por su producción televisiva “Sábado Gigante”, el programa de variedad de más larga duración en la historia de la televisión.

Sigue a AhoraMismo en Instagram