David Zepeda se sincera sobre su sexualidad: ¿Qué dijo?

En una reveladora entrevista exclusiva con la periodista Mara Patricia Castañeda, David Zepeda fue muy sincero al pronunciarse ante los rumores respecto a sus preferencias sexuales. El galán de telenovelas también habló sobre la lamentable filtración de un vídeo íntimo que lo perjudicó públicamente.

“No me pudieron levantar un falso más tajante, amo a las mujeres. Y si me encantaran o me gustaran los hombres, lo diría sin problema y no tiene nada de malo. Pero no, nada que ver. Entiendo también que estábamos en el ojo del huracán, entonces lo más fácil es inventar notas para vender”, manifestó Zepeda para hacerle frente a los rumores de su supuesta homosexualidad.

El intérprete continuó expresando que las personas que lo rodean saben muy bien quién es él y cuáles son sus preferencias sexuales: “La gente que está cerca de mí sabe quién soy y yo sé quién soy. Realmente me moría de risa… Me molestaba porque soy una persona muy de frente y muy honesta, y odio las mentiras. Si fuera cierto eso, yo hubiera sido el primero en decirlo. Pero ya, así es este negocio y hay que entenderlo también”.

CÓMO FUE QUE FILTRARAN MIS IMAGENES 😰 I David Zepeda I #EnCasadeMaraDavid Zepeda #EnCasaDeMara No te pierdas esta y las demás entrevistas, donde encontrarás las mejores anécdotas en el medio del espectáculo; para que no dejes de disfrutar ni un instante no olvides suscribirte, puedes compartirlo con todos tus amigos y darle me gusta si fue de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/… 2020-11-29T05:15:10Z

David Zepeda habló sobre la filtración de su vídeo íntimo

En la entrevista con Mara Patricia Castañeda, el destacado actor mexicano aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre lo que vivió con la filtración de su vídeo íntimo en las plataformas digitales: “Fue un momento muy desagradable, fue sumamente difícil cuando se filtra este vídeo. Tengo 11 sobrinos, imagínate la pena que me da con mis hermanas, mi hermano y mis padres… Fue realmente una pesadilla. Fíjate que si hubiera sido de un hombre a una mujer, pues la gente dice: ‘No se vale’. Pero como es actor, es artista y es hombre, pues te traen en todos lados de bajada y no hay problema. Ahí no hay bullying ni hay nada, pero es fuerte lo que yo vivía, y los mensajes que iban llegando.”

Zepeda aseguró que el vídeo íntimo se filtró después de una videollamada que sostuvo con una expareja, quien lo grabó sin autorización para posteriormente publicar el material en las plataformas digitales y comprometerlo públicamente.

“El hecho de confiar en una mujer me hizo sumamente vulnerable y me dio esta lección que parece ser que no la aprendi muy bien, pero me dio esta lección y fueron momentos bien difíciles”, concluyó el intérprete.

La filtración del vídeo íntimo de David Zepeda ocurrió en el año 2015 y hasta la fecha es uno de los incidentes que más lamenta en su trayectoria artística.

David Zepeda: ¿Cómo fue su primera experiencia en el medio artístico?

En la reveladora conversación con Castañeda, David Zepeda confesó que una aparición sorpresiva en una afamada revista de espectáculos mexicana fue lo que lo permitió incursionar en el medio artístico con su primera gran oportunidad laboral que se la ofreció la cadena televisiva TV Azteca que en ese momento estaba buscando nuevos talentos.

Por otra parte, el actor mencionó que el antiguo representante de Ricky Martin fue la primera persona que confió en él como artista y es quien lo ha estado guiando hasta la actualidad en su exitosa trayectoria: “Ese señor trabaja conmigo y es mi manager, es el señor Jesús Gutiérrez. Fue la primera persona con la que yo tuve acercamiento en el medio artístico y ahora tengo la fortuna de trabajar con él, somos un gran equipo y es un gran señor”.

Antes de dedicarse a la actuación, David Zepeda ejercía su profesión como abogado en una entidad pública en Hermosillo, Sonora en México. Sin embargo, su pasión por el medio artístico lo incentivó a enfocarse en su totalidad en su faceta como actor.

Sigue a AhoraMismo en Instagram